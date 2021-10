Previsioni meteo 13 ottobre 2021: torna il freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021: dopo la breve pausa di ieri tornano freddo e maltempo, specie sulle regioni Adriatiche e al Sud

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo la breve pausa soleggiata di ieri e il temporaneo rialzo delle temperature. Un impulso perturbato proveniente dall’Europa Centro-Settentrionale porterà condizioni di tempo instabile sulle regioni adriatiche e al Sud, in particolare Sicilia e Calabria, con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature di nuovo in picchiata sul resto della Penisola con valori fino a 6/8° in meno rispetto alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il freddo fuori stagione ci terrà compagnia almeno fino al prossimo weekend. Da domenica poi le temperature torneranno di nuovo a salire riportandosi sui valori del periodo. Torneranno anche le piogge, attese per la prossima settimana.

Intanto per oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni su tutti i settori, isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra i 1700-1800 metri. Al pomeriggio instabilità sull’Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve in Appennino sopra i 1900 metri; bel tempo in serata con prevalenza di cieli sereni, residue piogge in Veneto.

Tempo stabile al mattino al Centro con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull’Appennino abruzzese. Al pomeriggio piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni, residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra i 1400 metri.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente in mattinata e nel pomeriggio su tutta la regione; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile.

Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni meridionali con piogge sparse tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto in Molise. In serata forti temporali tra Calabria e Sicilia e residue piogge sulle regioni peninsulari, più stabile in Sardegna.

In Calabria condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio, temporali intensi sul Tirreno; fenomeni più intensi nelle ore serali con temporali sparsi su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in aumento su Isole Maggiori e regioni tirreniche del Sud, in calo altrove; massime senza variazioni di rilievo su tutto lo Stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.