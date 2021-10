Previsioni meteo 12 ottobre 2021: breve pausa dal maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 ottobre 2021: il nucleo instabile si allontana, tempo in miglioramento sull’Italia ma durerà poco

Autunno in grande spolvero nella prima decade di ottobre, da poco terminata e trascorsa in prevalenza in maniera decisamente instabile oltre che piuttosto fresca come in questi ultimi giorni. Questo a causa di una serie di impulsi perturbati che hanno interessato la nostra Penisola determinando condizioni meteo instabili. Nella giornata di oggi avremo però una breve pausa, con temperature in lieve aumento ma ancora su valori inferiori alla media.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani infatti venti più freddi porteranno anche tempo instabile su Emilia Romagna e regioni Adriatiche centrali. Successivamente l’instabilità si estenderà anche al Sud, dove avremo precipitazioni via via più diffuse e intense. Il clima sarà più invernale che autunnale, ma dalla settimana prossima si tornerà in media e si intravedono anche le piogge al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, martedì 12 ottobre 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali nevicate sulle Alpi orientali al di sopra dei 1800 metri, nessuna variazione altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora deboli precipitazioni nevose sui medesimi settori.

Al Centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio attesa nuvolosità più compatta sui versanti Adriatici; locali aperture sulle coste di Toscana e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, ma senza fenomeni associati.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, maggiori aperture sulla costa nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole locali piogge al mattino tra Molise e Sicilia, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Sicilia settentrionale, tempo stabile altrove senza variazioni di rilievo. In serata ancora prevalenza di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in aumento su tutto lo Stivale; massime stabili o in calo al settentrione ed in lieve aumento sul resto della penisola.

