Previsioni meteo 9 ottobre 2021: il maltempo insiste al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 ottobre 2021: tempo stabile ma con temperature inferiori alle medie al Centro-Nord, piogge e temporali al Sud Italia

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sulle regioni del Nord e del Centro Italia, colpiti pesantemente dal maltempo nel corso di questa settimana che volge al termine. L’allontanamento verso Est del nucleo di bassa pressione determina infatti il ritorno del sole, anche se le temperature si manterranno di qualche grado inferiori alla media stagionale. Discorso diverso al Sud, dove il maltempo insisterà anche nella giornata di oggi. Piogge e temporali interesseranno gran parte delle aree meridionali della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani sulle regioni centro-settentrionali il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato. Al Sud invece avremo ancora instabilità con piogge in esaurimento entro sera. La prossima settimana inizierà con tempo stabile lungo tutto lo Stivale, ma la pausa asciutta sarà breve perché mercoledì il maltempo tornerà al Centro e al Sud.

Intanto per oggi, sabato 9 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino locali precipitazioni sulle Alpi occidentali; nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con aperture tra Friuli e Triveneto. In serata tempo per lo più asciutto con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche e qualche piovasco associato; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insiste il maltempo sui medesimi settori, con qualche pioggia anche sul Lazio. In serata tempo instabile su tutti i settori, eccetto in Toscana; neve in Appennino fin verso i 2100 metri.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti specie sui settori interni; ampi spazi di sereno in serata.

Al Sud e sulle Isole maltempo diffuso al mattino con cieli coperti e precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, con fenomeni intensi sus Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse; asciutto sulla Sardegna.

In Calabria piogge diffuse in mattinata su tutto il territorio, peggiora al pomeriggio con temporali intensi sulla Sila e sui settori meridionali; nessuna variazione nelle ore serali.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve rialzo al Centro; stabili o in diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.