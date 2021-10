Diletta Leotta sui social manda un messaggio a Can Yaman

Diletta Leotta, la storia di Instagram è un messaggio per Can Yaman? La presentatrice legge il capitolo “Perché le storie finiscono”

Sarà che si trovano tutti e due in Sicilia e che un amore così, è difficile da dimenticare. Fatto sta che Diletta Leotta, a Can Yaman, ci pensa ancora e sicuramente la storia condivisa ieri da lei era un messaggio, anche poco velato, per l’attore turco. La presentatrice di Dazn, ha pubblicato una foto mentre legge un libro in piscina. Nulla di particolare se non fosse che il capitolo del libro s’intitola “Perché le storie finiscono”.

Che sia un primo passo per un possibile riavvicinamento? Di fatto lei al loro amore ci pensa ancora e non lo ha nascosto neanche durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio in quell’occasione infatti, Diletta Leotta aveva confermato che prova ancora dei sentimenti per Yaman: “In futuro non so che succederà ma visto che l’amore è imprevedibile non si può pianificare. Mi auguro che si possa ricominciare e trovare un equilibrio nella quotidianità e con se stessi per poi riuscire a darlo anche alla persona che ami”, aveva detto.

Intanto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) a Palermo, proseguono le riprese di ‘Viola come il mare’, fiction che andrà in onda su Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Che tra un ciak e l’altro ci sia stato anche un riavvicinamento con Diletta?