Scherzi e regali: che intesa tra Francesca Chillemi e Can Yaman

Cresce l’intesa tra Can Yaman e Francesca Chillemi: i due attori, finiti al centro del gossip, sono impegnati sul set di “Viola come il mare”

Un’intesa perfetta, da far invidia a molti colleghi: è quella tra Can Yaman e Francesca Chillemi, impegnati in questi giorni sul set di ‘Viola come il mare’, produzione Lux Vide in arrivo nei prossimi mesi sul piccolo schermo.

E dato che il lavoro è fatto anche di momenti divertenti, Can Yaman nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo alcune storie in cui prende in giro Francesca Chillemi perché in ritardo all’appuntamento con la produzione. Lei da brava attrice, ‘incassa’ il colpo con il sorriso e risponde all’attore turco, che poi da gentiluomo cerca di farsi perdonare con un regalo. E non è la prima volta…

DA CAN YAMAN L’IN BOCCA AL LUPO A RAUL BOVA

A quanto pare, spiega la Dire (www.dire.it), l’attore turco si sta inserendo molto bene tra gli attori italiani. E iniziano le prime amicizie. Ieri infatti Yaman ha dedicato anche una storia a Raoul Bova, per fargli l’in bocca al lupo per la nuova esperienza nella serie ‘Don Matteo’. Il video si conclude con un “ci vediamo presto” e questo non ha fatto che alimentare i rumors sul possibile coinvolgimento di Bova sul set di Sandokan. Alcuni voci lo vogliono infatti come futuro interprete del comandante William Fitzgerald.