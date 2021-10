World Pasta Day: il 25 ottobre un’edizione solidale

Inizia il countdown per l’edizione 2021 del World Pasta Day (25 ottobre), nel segno della solidarietà postando sui social la foto di un piatto di pasta con l’hashtag #Haveagoodpasta

Torna il World Pasta Day, manifestazione ideata e curata dai pastai di Unione Italiana Food e IPO – International Pasta Organization, che ogni 25 ottobre celebra il piatto simbolo della condivisione e della convivialità, per raccontare e assaporare l’eccellenza italiana della pasta, da sempre icona di una buona e sana alimentazione e che, soprattutto nell’ultimo anno, è stata il nostro bene rifugio, ci ha aiutato a sentirci uniti, a stare bene con le persone. Quest’anno, nella sua 23° edizione, la Giornata Mondiale della Pasta si celebrerà all’insegna della solidarietà verso i meno fortunati e chi sta subendo le conseguenze di questa pandemia, con la realizzazione di una social charity challenge d’eccezione e con l’hashtag di questo anno #Haveagoodpasta, che vede uniti i pastai italiani di Unione Italiana Food, le 4 Caritas sui territori nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo e la community di pasta lover in una eccezionale donazione di 300mila piatti di pasta. Accessibile, buona, sostenibile, senza frontiere geografiche e culturali, la pasta può giocare un ruolo importante. Ora è il momento di essere vicini e solidali.

WORLD PASTA DAY, AL VIA IL COUNTDOWN

Il “cuore” della Giornata sarà la kermesse “Al Dente”, la kermesse ideata e promossa da Unione Italiana Food e giunta alla sua terza edizione, per invitare istituzioni, stakeholder, chef, ristoranti e pasta lovers a partecipare ad una charity challenge d’eccezione. Amanti della cucina, ma anche gli absolute beginners ai fornelli, chef e ristoranti di tutto il mondo potranno unirsi in una spaghettata virtuale per “donare” un piatto di pasta ai meno fortunati. Come? Partecipare è semplice. Da ora e fino al 25 ottobre, basterà postare sui propri canali social lo scatto di un piatto di pasta preparato con ingredienti semplici e di stagione con l’hashtag #Haveagoodpasta. Quanti più scatti di foto verranno condivisi, quanto più salirà il contatore sul sito dedicato di Al Dente, quanti più piatti di pasta doneranno i pastai italiani di Unione Italiana Food ai più bisognosi.

Inoltre, chef e ristoratori – dopo le grandi difficoltà vissute nel corso di quest’ultimo anno – saranno coinvolti a proporre un menù che può fare la differenza inserendo una ricetta di pasta ispirata al tema #Haveagoodpasta al centro della 23° edizione del World Pasta Day. Basterà iscriversi gratuitamente all’iniziativa entro il 30 settembre sul sito di Al Dente, realizzare la propria ricetta e proporla nella carta del ristorante dal 18 – 25 ottobre 2021, utilizzando l’hashtag #Haveagoodpasta e condividerla sui propri canali social per coinvolgere la propria community.

Nel 2020 sono cadute in condizione di povertà assoluta poco più di due milioni di famiglie (7,7% del totale in crescita dal 6,4% del 2019) e oltre 5,6 milioni di individui (al 9,4% dal 7,7%)[1] e la povertà assoluta è aumentata raggiungendo il livello più elevato dal 2005. Ma è stato anche l’anno della riscoperta della pasta, tornata a essere percepita alimento essenziale, cibo di conforto per eccellenza, elemento insostituibile di uno stile di vita sano, mediterraneo e accessibile. Proprio per questa ragione, i Pastai Italiani di Unione Italiana Food vogliono fare la loro parte per sostenere chi ha più bisogno.

Con l’hashtag #Haveagoodpasta, tutti potranno postare foto e video della loro idea di pasta in attesa del World Pasta Day quando con tweet up, eventi Facebook, foto e Instagram stories celebreremo tutti insieme anche online l’amore per il piatto regina della nostra tavola e della Dieta Mediterranea. I post migliori saranno condivisi sui canali ufficiali We Love Pasta (Facebook, Instagram e Twitter) e sulla landing page di Al Dente.

