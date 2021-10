Previsioni meteo 16 ottobre 2021: weekend con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 ottobre 2021: fine dell’ondata di freddo e maltempo sull’Italia. Temperature di nuovo in aumento

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo weekend di metà ottobre. Dopo una settimana caratterizzata da freddo invernale, il vortice di bassa pressione responsabile del maltempo si è allontanato definitivamente dalla nostra Penisola. La rimonta dell’alta pressione garantirà dunque, nella giornata di oggi, tempo stabile e soleggiato con le temperature di nuovo in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci attende una nuova e lunga fase stabile con l’anticiclone delle Azzorre che anche nei prossimi si rinforzerà regalando tempo stabile. Il clima risulterà asciutto, con valori termici di nuovo in linea con le media stagionali, almeno fino al prossimo weekend quando potrebbero tornare le piogge portate da perturbazioni di origine atlantica.

Intanto per oggi, sabato 16 ottobre 2021, al Nord Italia tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio attesi maggiori addensamenti sui settori Alpini, ma ancora con tempo asciutto. Maggiori schiarite attese in serata su tutti i settori. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.

Al Centro stabilità al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ampi spazi di sereno a partire da Toscana, Umbria e Marche.

In Toscana poco nuvoloso in mattinata su tutti i settori, sole prevalente nel pomeriggio. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità alternata a schiarite al mattino, con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna; su quest’ultima i cieli risulteranno coperti. Al pomeriggio insiste il maltempo sulle isole Maggiori; variabilità asciutta altrove. In serata isolati rovesci tra Sicilia e Sardegna; non sono attese variazioni altrove.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutto il territorio, nuvolosità in aumento con locali piogge al pomeriggio sulle zone meridionali; tempo asciutto in serata con nubi diffuse su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale rialzo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.