Previsioni meteo 14 ottobre 2021: freddo artico sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 ottobre 2021: maltempo al Sud per l’arrivo di correnti artiche che faranno crollare le temperature

Condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’arrivo di correnti artiche che nelle prossime ore porteranno le temperature al di sotto delle medie stagionali. Dopo una breve pausa soleggiata, dunque, tornerà anche il maltempo sulle regioni Adriatiche e al meridione con rovesci e temporali. Bel tempo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, che dovranno però fare i conti con il crollo termico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il freddo fuori stagione per fortuna avrà vita breve. Già nel corso del prossimo fine settimana infatti le temperature risaliranno gradualmente riportandosi su valori in linea con le medie stagionali. L’alta pressione si rinforzerà sull’Italia nel corso del weekend e regalerà tempo stabile anche nella prima parte della prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 14 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e isolati addensamenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e tempo asciutto. Qualche velatura in transito nelle ore notturne.

Al Centro stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore notturne non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

Instabilità al meridione: al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni sparse, più consistenti sulla Sicilia; sereno in Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, ancora ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

In Calabria instabilità diffusa in mattinata con piogge estese su tutti i settori; migliora al pomeriggio salvo residui fenomeni sui settori meridionali. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutta la regione.

Temperature minime e massime in generale calo da Nord a Sud.

