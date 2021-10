Previsioni meteo 15 ottobre 2021: torna l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 ottobre 2021: piogge residue al meridione ma nel corso del fine settimana torna l’anticiclone e le temperature risaliranno

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate soprattutto nella prima parte della giornata di ieri su Sicilia, Calabria e zone meridionali della Puglia per un vortice ciclonico che però in queste ore si sta allontanando verso Est. Di conseguenza nella giornata di oggi avremo isolate piogge residue al meridione mentre sul resto della Penisola tornerà protagonista l’anticiclone. Le temperature massime inizieranno gradualmente a risalire per portarsi su valori in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni l’alta pressione si rinforzerà regalando tempo stabile. All’orizzonte non si intravedono piogge almeno fino alla metà della prossima settimana, poi il finale del mese potrebbe vedere il ritorno delle perturbazioni di origine atlantica ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, venerdì 15 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni, qualche nube al Nord-Ovest e settori alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sulle Alpi.

Al Centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche nube sulla Toscana settentrionale.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio sui settori interni. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino qualche pioggia sulla Puglia, sereno o poco nuvolo altrove. Al pomeriggio ancora piogge sulla Puglia e in arrivo in Calabria; variabilità asciutta altrove e sereno su Molise, Alta Campania e Isole Maggiori. Migliora in serata con tempo asciutto su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, locali piogge nel pomeriggio sui settori nord orientali. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio.

Temperature minime in generale calo e massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .