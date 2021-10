In aumento i casi di tumore associati all’alcol

La “fotografia” scattata dai ricercatori mostra un quadro decisamente complesso. In primo luogo lo studio mette in luce che circa tre quarti dei quasi 750.000 casi attribuibili all’alcol si sono verificati negli uomini e che i tumori dovuti al consumo di sostanze alcoliche più comuni sono quelli di esofago, fegato e seno (nelle donne).

L’incidenza delle neoplasie associate all’alcol è più bassa nelle regioni del nord Africa e dell’Asia occidentale, e più alta negli uomini dell’Asia e dell’Europa orientali e nelle donne dell’Europa (centrale, orientale e occidentale), in Australia e Nuova Zelanda. “I dati sono in linea con quelli sul consumo di alcol pro capite: storicamente bassi, anche per motivi religiosi, in paesi come Arabia Saudita e Kuwait, e in calo negli ultimi anni in Europa centrale e orientale” affermano i ricercatori, ricordando invece che i consumi di bevande alcoliche stanno aumentando nelle “economie emergenti” come India e Cina.

Infine, contano anche le quantità. Se è vero infatti che è un consumo eccessivo a causare la maggior parte dei casi di tumore legati all’alcol, anche un consumo moderato – due bevande alcoliche al giorno – può essere pericoloso e ha determinato, secondo i calcoli, oltre 100.000 casi nel mondo nel 2020.