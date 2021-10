Scioglimento Forza Nuova: sarà guerra di mozioni

Scioglimento Forza Nuova: il 20 ottobre al Senato quattro mozioni. La richiesta è stata presentata da PD, M5S, Italia viva e LeU dopo i fatti di Roma

Sarà ‘guerra di mozioni‘ sui fatti di Roma. Saranno discusse in Senato il prossimo mercoledì 20 ottobre alle 14.30 le mozioni per lo scioglimento di Forza nuova e delle altre formazioni neofasciste presentate da PD, M5S, Italia viva e LeU. Questo quanto deciso dalla Capigruppo del Senato appena conclusa.

Lo stesso giorno, però, come spiega la Dire (www.dire.it) sarà presentata un’altra mozione che condanna la violenza politica in generale, e contro ogni totalitarismo che dovrebbero arrivare dal centrodestra ma non è stata ancora depositata.

DRAGHI: “IN CAMPO ANCHE I MAGISTRATI, NOI RIFLETTIAMO”

“La questione è all’attenzione nostra prima di tutto. Ma anche a quella dei magistrati che stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni. A questo punto noi stiamo riflettendo” ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sullo scioglimento di Forza Nuova da parte del governo.