Draghi visita la sede della Cgil assaltata da Forza Nuova

Il premier Mario Draghi in visita alla sede della Cgil dopo la devastazione. Landini: “Alla manifestazione dei sindacati chiederemo lo scioglimento delle forze politiche che si richiamano al fascismo”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato questa mattina la sede nazionale della Cgil devastata sabato dai fascisti di Forza Nuova. Accompagnato dal segretario generale Maurizio Landini, il premier come spiega la Dire (www.dire.it) è rimasto nella sede di corso Italia per circa mezz’ora. Al termine Draghi ha lasciato il sindacato senza rilasciare dichiarazioni.

“Abbiamo fatto presente che sabato nel corso della manifestazione dei sindacati ci sarà la richiesta precisa di un provvedimento per lo scioglimento delle forze politiche che si richiamano al fascismo come prevede la Costituzione. Un provvedimento che riteniamo necessario. Su questo Draghi mi ha detto che ne discuteranno, è un tema che hanno presente. Per noi è una delle rivendicazioni sul tavolo ed è una delle motivazioni della manifestazione di sabato”, ha reso noto il segretario Cgil Maurizio Landini dopo aver incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi.