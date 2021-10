Limelight: al via la prima scuola di illuminotecnica

Partono le lezioni di Limelight: al via dal 12 ottobre gli open day della prima scuola di illuminotecnica e lighting design a Roma

Tutto pronto per l’inaugurazione di Limelight, la prima scuola della Capitale specializzata nella formazione di personale tecnico nel campo del lighting design e dell’illuminotecnica.

Dal 12 al 17 ottobre si svolgeranno gli open day dedicati alla presentazione dei corsi, del corpo docenti e delle plurime attività previste dalla scuola.

Limelight, fondata da Francesca Zerilli (direttrice) e Angelica Ferraù (vicedirettrice) nasce per offrire un percorso formativo unitario, strutturato e professionalizzante ad allievi e allieve che vogliono apprendere il mestiere di tecnico luci e light designer per lavorare nel settore dello spettacolo dal vivo. La scuola ha la sua sede principale all’interno del Teatro-Biblioteca Quarticciolo, uno spazio nato dal recupero e dalla trasformazione di un ex mercato di quartiere nel Municipio Roma V. La struttura ospita un teatro, una biblioteca, un’area espositiva, uno spazio ristoro e da ottobre 2021 la sua polifunzionalità è arricchita dalla presenza di Limelight.

La scuola offre un percorso biennale composto da più di 800 ore di lezione e oltre 400 ore di stage presso strutture convenzionate. Il corpo docenti di Limelight è altamente qualificato ed è formato da professionisti provenienti dal comparto live show nazionale ed internazionale, in grado di offrire la migliore formazione teorico-pratica e laboratoriale per preparare gli allievi ad affrontare il mondo del lavoro in Italia e all’estero. Tra i nomi di punta figurano Luigi Biondi, Camilla Piccioni, Luigi Grenna, Daniele Davino, Andrea Rocchi, Gianni Staropoli, Fabiana Piccioli.

Da novembre a febbraio 2021 Limelight, propone anche corsi complementari e seminari in molteplici ambiti relativi all’illuminotecnica: ideare un disegno luci, motorizzati led, illuminarsi in un selftape, dall’evento spettacolare alla sua scheda tecnica.

L’offerta formativa infatti, oltre al corso biennale, prevede masterclass, workshop e corsi brevi propedeutici, puntando strategicamente sulle alleanze con teatri e festival distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie a questa fitta rete di partner la scuola garantisce agli studenti un accesso facilitato al mondo del lavoro.

Limelight si avvale nel suo primo anno del supporto dell’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola Formazione, politiche per la ricostruzione e Personale della Regione Lazio attraverso l’attuazione del Programma operativo della Regione Lazio fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020.

Informazioni: [email protected] | 3401793863

Sito web: https://lime-light.it