Previsioni meteo 6 ottobre 2021: nuova perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021: dopo la breve pausa asciutta di ieri un nuovo nucleo instabile porterà piogge e temporali sull’Italia

Condizioni meteo instabili in questa prima metà della settimana sul nostro Paese con temporali e nubifragi particolarmente intensi sulla Liguria. Nella notte di ieri il maltempo si è spostato sulle regioni del Centro Italia e adesso si muove verso il Sud. Nei prossimi giorni si rinnoveranno dunque le condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi su gran parte della Penisola per l’arrivo della seconda perturbazione di ottobre; le temperature sono previste in graduale calo nel corso delle prossime ore.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il secondo weekend di ottobre potrebbe vedere ancora instabilità sul nostro Paese; mentre il maltempo di stampo autunnale avanza sull’Italia, entro la prossima settimana alcuni modelli ipotizzano un più corposo affondo freddo sul Mediterraneo. Considerata la distanza temporale serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse al Nord con neve sulle Alpi centrali sopra in 1800-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto sempre al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge su Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali tra Umbria e Marche. In serata residue piogge sulle regioni centrali e possibili isolati temporali slla costa adriatica.

In Toscana condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sia al mattino sia poi al pomeriggio sulle coste e sulle zone interne; in serata il tempo si manterrà instabile su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabili con piogge e temporali sui settori di confine tra Calabria, Basilica e Campania ed anche su Sicilia e Puglia meridionale, asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, sereno in Sardegna. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole.

In Calabria isolati fenomeni in mattinata sui settori di confine con la Basilicata, tempo asciutto altrove; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali anche intensi estesi su gran parte della regione. Fenomeni diffusi anche nelle ore serali.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.