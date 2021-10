Il bacio tra Scamarcio e Porcaroli fa il giro del web

La foto del bacio tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è virale sui social network: dopo settimane di rumors arriva la conferma della relazione

Dopo settimane e settimane di rumors ora tutto è chiaro: Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme, anche se ancora i due interpreti del cinema italiano non hanno né confermato e né smentito la relazione. In queste ore sta facendo il giro del web uno scatto pubblicato in esclusiva dal portale di gossip Whoopsee.it. Su questa foto rubata i due si scambiano un tenero bacio. In poche ore i profili social di Porcaroli e Scamarcio sono stati inondati di commenti sulla ‘paparazzata’.

La passione tra i due si sarebbe accesa quest’anno, sul set del film L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni. Ma solo durante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia sono emerse le voci sulla loro presunta relazione perché la star di ‘Baby’ si è presentata sul red carpet de La Scuola Cattolica senza il suo fidanzato Michele Alhaique. Scamarcio, invece, non presente a Venezia (forse per non alimentare il gossip) in quel momento ha interrotto la relazione con la compagna, la storica manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily.

In atteso della conferma ufficiale, ecco la foto del bacio come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).