Previsioni meteo 4 ottobre 2021: perturbazione in transito

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 ottobre 2021: maltempo al Nord e poi anche al Centro con piogge e temporali portati da un nucleo instabile

Come annnunciato, il maltempo è arrivato sull’Italia. Le condizioni meteo hanno subito un deciso peggioramento sul Nord-Ovest e parte del Centro nella giornata di ieri con piogge e temporali. La giornata di oggi non farà eccezione e avremo ancora forti precipitazioni sulle regioni centro-settentrionali portate da una intensa perturbazione di origine atlantica. Clima più asciutto invece al Centro-Sud, anche se la settimana si preannuncia di stampo autunnale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti il nucleo instabile nel corso delle prossime ore si sposterà sulle regioni centrali, dove non mancheranno piogge e locali rovesci. A seguire, entro metà settimana, il maltempo raggiungerà anche le aree del Centro-Sud della Penisola. La circolazione depressionaria insisterà poi fino al weekend, con tempo spiccatamente instabile sul Triveneto e al Centro-Sud con precipitazioni alternate a schiarite e pause asciutte.

Intanto per oggi, lunedì 4 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino molte nubi su tutti i settori, con piogge sparse e locali temporali al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubifragi fra Liguria e Piemonte. In serata tempo in ulteriore peggioramento con forti piogge diffuse anche su Lombardia e sull’Appennino settentrionale. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori addensamenti sulla Toscana, con piogge associate. In serata forti piogge in arrivo tra Lazio e Toscana, specie sui settori costieri; variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino stabilità diffusa, con prevalenza di cieli soleggiati, più coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate piogge sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata condizioni del tutto stabili al meridione, eccetto in Sardegna dove si prevedono piogge diffuse. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .