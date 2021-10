Previsioni meteo 3 ottobre 2021: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 3 ottobre 2021: cambiamento del tempo sull’Italia dopo una lunga fase stabile. Arrivano piogge e temporali

Dopo settimane di tempo stabile su buona parte dell’Italia, condizioni meteo in evoluzione in questo primo weekend di ottobre. Il mese autunnale per eccellenza nelle prossime ore si confermerà tale, perché una intensa perturbazione di origine atlantica ha messo nel mirino le regioni del Nord e del Centro. La giornata di oggi trascorrerà con tempo stabile nella prima parte, mentre tra pomeriggio e sera aumenterà la copertura nuvolosa associata a locali piogge al Centro-Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento più deciso è atteso per domani, quando avremo piogge diffuse e temporali sulle regioni del Nord e poi anche del Centro Italia. Il maltempo insisterà sulla nostra Penisola anche nelle giornate successive di martedì e mercoledì. A seguire è atteso invece un parziale miglioramento grazie all’alta pressione.

Intanto per oggi, domenica 3 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali, asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge su arco alpino e Piemonte ed anche temporali in Liguria, asciutto sulle restanti regioni. In serata ancora maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali, più asciutto su Emilia Romagna e Triveneto con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino locali piogge sulle coste toscane, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana, bel tempo sulle altre regioni. In serata residue precipitazioni sulla Toscana, stabile altrove con molte nubi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana maggiori addensamenti sui settori settentrionali al mattino; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata. Nessuna variazione prevista nelle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, piogge e temporali su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale. Al residue piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria molte nubi diffuse nella giornata su tutto il territorio, possibili piogge al pomeriggio sui rilievi interni. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Centro-Sud, stazionarie al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.