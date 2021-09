Previsioni meteo 22 settembre 2021: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 settembre 2021: inizia una nuova fase di tempo stabile con l’alta pressione, bel tempo da Nord a Sud

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo il maltempo dello scorso weekend e la spiccata variabilità di inizio settimana. In queste ore infatti un robusto promontorio anticiclonico si allunga sulla nostra Penisola determinando condizioni di stabilità che si protrarranno anche per i prossimi giorni. Nella giornata di oggi il clima risulterà asciutto da Nord a Sud, con temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino al prossimo weekend il tempo risulterà in prevalenza stabile, ad eccezione di Calabria e Sicilia che saranno interessate da un rapido passaggio perturbato. C’è ancora incertezza sull’evoluzione da domenica prossima, quando il cedimento dell’anticiclone potrebbe lasciare spazio all’arrivo di una intensa perturbazione di origine mediterranea.

Intanto per oggi, mercoledì 22 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con velature in transito e locali addensamenti al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile o asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni centrali con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora bel tempo con cieli per lo più sereni e qualche velatura sulle regioni adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, velature in arrivo nel pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Sardegna e Sicilia orientale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia sui settori orientali di Sardegna e Sicilia e sulla Calabria; tempo stabile altrove. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutti i settori, piogge sparse attese nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutto il territorio.

Temperature minime in calo sulle regioni peninsulari e in lieve aumento sulle Isole. Massime in calo al Sud e stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.