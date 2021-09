Previsioni meteo 18 settembre 2021: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 settembre 2021: condizioni di maltempo sull’Italia per il passaggio di una perturbazione accompagnata da piogge e locali rovesci

Correnti più umide dai quadranti occidentali scorrono sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia in questo fine settimana. Dopo le piogge di ieri al Centro-Nord, anche nella giornata di oggi avremo condizioni di maltempo con piogge sparse su buona parte delle nostre regioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo precipitazioni su gran parte delle regioni italiane, con possibilità di locali rovesci. Dopo una breve pausa asciutta nella giornata di lunedì, a seguire è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che colpirà in particolare il Centro Italia.

Intanto per oggi, sabato 18 settembre 2021, al Nord Italia precipitazioni sparse al mattino sui settori nord-occidentali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora piogge sparse e nuvolosità irregolare. In serata fenomeni in estensione su Lombardia, Trentino, Triveneto ed Emilia Romagna. Peggiora nella notte.

Locale instabilità al Centro: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate piogge tra Lazio e Abruzzo; maggiori aperture sulle coste Tirreniche. In serata velature in transito con ancora qualche precipitazione sull’Abruzzo.

In Toscana piogge sparse nelle ore diurne sull’Alta Toscana, tempo asciutto sui restanti settori con cieli generalmente poco nuvolosi. Nessuna variazione attesa per la serata.

Al Sud al mattino qualche piovasco sarà possibile tra Campania, Basilicata e Puglia; prevalenza di cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con ancora cieli poco nuvolosi, eccetto qualche apertura sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Temperature minime in generale calo; massime stazionarie o in aumento al Centro e sulla Sicilia, in lieve diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.