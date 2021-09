Previsioni meteo 17 settembre 2021: weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 settembre 2021: piogge e temporali al Centro-Nord, in estensione anche alle regioni centro-meridionali nel fine settimana

Il maltempo è arrivato sull’Italia dopo una lunga fase stabile e caratterizzata da condizioni meteo più estive che autunnali. Alle prime piogge che ieri hanno interessato in particolare il settentrione, oggi faranno seguito precipitazioni diffuse su buona parte delle regioni centrali tirreniche. Le precipitazioni nel corso della giornata si estenderanno anche a quelle del Centro-Sud, mentre le temperature rimarranno stazionarie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel weekend avremo ancora condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Anche la prossima settimana si preannuncia piuttosto instabile, con perturbazioni che mirano verso la nostra Penisola. Le piogge sono attese soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord il clima potrebbe risultare più asciutto.

Intanto per oggi, venerdì 17 settembre 2021, al Nord Italia al mattino piogge sparse e temporali sulle regioni nord-orientali ed Emilia Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sparse su molti settori, più asciutto su Lombardia ed Emilia Romagna.

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su tutte le regioni centrali, più asciutto sulla costa adriatica. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge sparse sui medesimi settori e variabilità asciutta sulla costa adriatica. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi, salvo isolate piogge in Umbria.

In Toscana condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutta la regione al mattino, temporali sparsi al pomeriggio su gran parte del territorio ad esclusione del settore costiero che si manterrà asciutto. Miglioramento atteso in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge su Molise e Campania settentrionale, variabilità asciutta altrove ed ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ancora piogge su Molise e Campania e sulla Sardegna nord-orientale, asciutto altrove con nuvolosità variabile. In serata tempo asciutto ovunque cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud. Massime in diminuzione al Centro e Sardegna, in rialzo al Nord, regioni meridionali e Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.