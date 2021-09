Previsioni meteo 16 settembre 2021: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 settembre 2021: perturbazione in arrivo al Nord e al Centro accompagnata da forti piogge e temporali

Dopo una prima metà di settembre dai tratti estivi condizioni meteo in evoluzione sull’Italia a causa del cedimento dell’alta pressione. Dopo le prime precipitazioni di ieri sulle regioni settentrionali, nella giornata di oggi avremo maltempo diffuso su tutto il Nord e parte del Centro Italia. Tempo più asciutto invece al Sud, con temperature ancora oltre le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo piogge su gran parte delle nostre regioni, che sabato si sposteranno anche al Sud. Il tempo rimarrà più stabile nel corso della giornata di domenica e in quella di lunedì, mentre a seguire è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione.

Intanto per oggi, giovedì 16 settembre 2021, al Nord Italia forte maltempo in arrivo: al mattino piogge sparse e acquazzoni sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, con forti piogge tra Liguria, Emilia, Lombardia e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense, più asciutto sulle coste Romagnole.

Al Centro al mattino cieli molto nuvolosi sulla Toscana con pioviggini sparse, variabile altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con fenomeni sparsi e forti piogge sul nord della Toscana. In serata ancora precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio; nessuna variazione altrove.

In Toscana condizioni di tempo generalmente instabile nella giornata con precipitazioni diffuse su tutto il territorio, temporali anche intensi sull’Alta Toscana. In serata persiste l’instabilità con precipitazioni estese sull’intera regione.

Nuvolosità in transito sulle regioni meridionali: al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari; sereno sulla Sicilia e maltempo sulla Sardegna con cieli coperti. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari, aperture tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione, maggiori aperture sui settori meridionali. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre con addensamenti diffusi.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione al Centro-Nord Italia; in rialzo sulle regioni meridionali.

