Previsioni meteo 15 settembre 2021: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 settembre 2021: l’anticiclone inizia a cedere e lascia spazio all’arrivo di una serie di perturbazioni

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia, con il caldo fuori stagione che ha le ore contate. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo in prevalenza stabile, con temperature ben oltre i +35°C sulle Isole maggiori. Al Nord invece i cieli risulteranno più coperti e piovosi: saranno le prime avvisaglie di un brusco cambio del tempo atteso nella seconda parte della settimana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti da domani l’anticiclone cederà progressivamente e arriveranno le prime perturbazioni di stampo autunnale. Le piogge bagneranno inizialmente le regioni settentrionali, estendendosi poi nel corso del prossimo weekend anche a quelle centrali. Assieme alle precipitazioni è atteso anche un calo delle temperature.

Intanto per oggi, mercoledì 15 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni, maggiori addensamenti al Nord con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse al Nord, più asciutto su Pianura Padana e al Nord-Est. In serata residue piogge su arco alpino e Liguria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino molte nubi in transito con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con tempo asciutto e nuvolosità irregolare, maggiori addensamenti sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse su tutte le regioni.

In Toscana nuvolosità irregolare in mattinata con tempo asciutto, locali piogge al pomeriggio sulla costa settentrionale, asciutto sui restanti settori con molte nubi diffuse. In serata non si attendono variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna, poco nuvoloso sulle altre regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli irregolarmente nuvolosi, maggiori aperture su Calabria e Sicilia. In serata non avremo variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore mattutine e pomeridiane su tutta la regione, con condizioni di tempo stabile; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Temperature minime in generale aumento. Massime in diminuzione al Centro-Nord, in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.