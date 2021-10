Rischio tumori più alto per i pompieri del World Trade Center

I vigili del fuoco che hanno lavorato al World Trade Center dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 hanno più probabilità di sviluppare tumori

I vigili del fuoco che hanno lavorato al World Trade Center dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 hanno il 13% di probabilità in più rispetto ai colleghi che non hanno lavorato nel sito di sviluppare il cancro, in particolare il cancro alla prostata e alla tiroide. Sono anche circa 4 anni più giovani, in media, quando viene diagnosticato, i risultati indicano. Lo afferma una ricerca pubblicata online sulla rivista Occupational & Environmental Medicine.

I vigili del fuoco sono abitualmente esposti a vari agenti cancerogeni nel corso del loro lavoro, ma se sono di conseguenza ad alto rischio di sviluppare la malattia non è del tutto chiaro, dicono i ricercatori.

A complicare le cose, l’ambiente nel sito del World Trade Center era particolarmente tossico, esponendo i vigili del fuoco a sostanze nocive, come i bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), amianto, acido solforico, benzene e arsenico.

Per cercare di quantificare il livello di rischio dei vigili del fuoco, i ricercatori hanno confrontato i nuovi casi di cancro tra 10.786 vigili del fuoco di New York City che hanno lavorato nel sito del World Trade Center dopo gli attacchi dell’11 settembre, con i casi sorti in 8.813 vigili del fuoco che non lo avevano fatto, e che facevano parte del Career Firefighter Health Study (CFHS).

I pompieri del World Trade Center sono stati classificati in base al loro livello di esposizione alle tossine nocive: la mattina dell’11 settembre, 1741 (16%), che rappresenta il rischio più alto; il pomeriggio dell’11 settembre, 5683 (53%); il giorno seguente, 1873 (17,5%); il periodo tra il 13 e il 24 settembre, 1315 (12%); e qualsiasi momento dopo il 24 settembre 2001, 174 (1,5%), che rappresenta il rischio minore.

La salute dei vigili del fuoco è stata monitorata fino alla morte o fino al 31 dicembre 2016, a seconda di quello che è successo prima, e l’incidenza del cancro tra di loro è stata poi confrontata con quella degli uomini americani nella popolazione generale.

Circa 915 tumori sono stati diagnosticati in 841 dei vigili del fuoco del World Trade Center; 1002 casi sono stati diagnosticati in 909 degli altri vigili del fuoco del campione utilizzato come controllo.

Dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, tra cui il fumo e il precedente coinvolgimento in combattimenti militari, i vigili del fuoco del World Trade Center avevano il 13% in più di probabilità di sviluppare il cancro rispetto ai colleghi che non lavoravano nel sito. In particolare, il loro rischio di cancro alla prostata era del 39% più alto, mentre quello di cancro alla tiroide era più del doppio.

In media, i vigili del fuoco del World Trade Center erano anche circa 4 anni più giovani quando sono stati diagnosticati e tendevano ad avere una malattia allo stadio iniziale che non si era ancora diffusa.

Quando l’incidenza del cancro è stata confrontata con quella degli uomini statunitensi nella popolazione generale, entrambi i gruppi di vigili del fuoco hanno avuto tassi più elevati di cancro alla prostata e alla pelle (melanoma).

Ma queste differenze sono state indebolite dopo aver tenuto conto del “bias di sorveglianza”, il che significa che più casi di cancro potrebbero essere stati raccolti tra i vigili del fuoco perché la loro salute sarebbe stata monitorata più da vicino.

“Una parte dell’eccesso di rischio di cancro alla prostata potrebbe essere dovuto all’esposizione [al World Trade Center] oltre ai normali rischi di incendio, poiché alcune sostanze chimiche, come i PCB, comunemente presenti nei cantieri edili, compreso il [World Trade Center], sono noti interferenti endocrini, che interferiscono con il metabolismo degli androgeni”, notano i ricercatori.

“In alternativa, gli alti tassi di alcuni tumori, compresi i tumori della tiroide e della prostata, potrebbero essere il risultato di fattori non biologici come l’iscrizione a programmi di screening, in particolare i programmi sanitari legati al [World Trade Center]”, aggiungono.

Questo è uno studio osservazionale, e come tale, non può stabilire la causa. E i ricercatori concludono: “Due decenni dopo l’11 settembre, una comprensione più chiara del rischio legato al [World Trade Center] richiede un follow-up esteso e studi di modellizzazione (in laboratorio o su animali) per identificare le esposizioni sul posto di lavoro in tutti i vigili del fuoco”.

