Meet the Docs! Film Fest torna dal 14 ottobre

Meet the Docs! Film Fest: la rassegna dedicata al cinema documentario torna a Forlì con la quinta edizione dal 14 al 17 ottobre

A Forlì è di nuovo tempo di incontrare il cinema del reale, di trascorrere quattro giorni — più un’anteprima il 13 ottobre — tra documentari, workshop, incontri con registi, dibatti, musica e convivialità. Al Teatro Tenda EX ATR dal 14 al 17 ottobre 2021 arriva la quinta edizione di Meet the Docs! Film Fest, il festival dedicato al cinema documentario che da 5 anni, oltre a proporre alcune tra le produzioni documentaristiche più importanti a livello nazionale e internazionale (spesso in anteprima), offre la possibilità di incontrare registi e ospiti autorevoli e ragionare di attualità, di politica, di diritti, di storia, di narrazioni, di territorio, di presente e di futuro.

La rassegna è organizzata da Sunset, in collaborazione con Città di Ebla, Tiresia e con Internazionale, CineAgenzia e Film TV, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Forlì.

Il tema della quinta edizione è “Storie di un altro mondo“, un filo rosso che cuce la contemporaneità con il passato recente e il futuro prossimo, perché la situazione emergenziale e pandemica che stiamo ancora vivendo ha un’incidenza, oltre che organizzativa, anche narrativa. “Le storie di un altro mondo sono sia quelle di un mondo in cui il COVID non c’era, sia quelle di un mondo definitivamente cambiato dalla pandemia” – così afferma Matteo Lolletti, Direttore Artistico del festival – “Un mondo che non c’è più e un mondo che non c’è ancora. Ma se il mondo è cambiato, è ancora possibile raccontarlo con i modi, gli strumenti e le modalità narrative del passato? O anche questi modi stanno cambiando di conseguenza o saranno costretti a farlo per continuare a dialogare con il reale, che comunque resta una soglia e non una permanenza?”

Il ricco calendario di Meet the Docs! Film Fest sarà ospitato in uno dei luoghi più significativi della città di Forlì, l’EX ATR, il vecchio deposito delle corriere, che in questi anni si è qualificato come un riuscito esempio di rigenerazione urbana operato in una zona complessa del comune, arrivando a dialogare direttamente con la città attraverso le tante azioni culturali che lo attraversano.

Meet the Docs! Film Fest è un festival giovane ma con un’idea e un’identità chiare; grazie a questo la manifestazione ha trovato e trova sostegno in partner prestigiosi come, tra gli altri, FilmTv e Internazionale (di cui ospita una tappa di Mondovisioni, la seconda subito dopo le giornate del festival della rivista a Ferrara) con cui mantiene un dialogo attivo.

GLI HIGHLIGHTS DELLA QUINTA EDIZIONE DI MEET THE DOCS! FILM FEST

Ad anticipare la rassegna ci sarà un’anteprima, il 13 ottobre 2021, organizzata insieme a Città di Ebla, la realtà forlivese che organizza Ipercorpo, Festival Internazionale delle Arti dal Vivo. Una collaborazione nata per indagare la relazione tra due discipline diverse, propendendo alcuni tra i più riusciti tentavi di raccontare il teatro contemporaneo uscendo dagli schemi classici del “teatro filmato”, e simultaneamente provando a frequentare la possibilità, per il teatro contemporaneo, di utilizzare il documentario come un elemento in grado di completare una performance o di rappresentare gli esiti e le pulsioni di una poetica.

Anche per il 2021 Meet the Docs! Film Fest proporrà al pubblico un variegato programma di incontri, dibattiti, talks con registi e ospiti di rilievo, proiezioni e momenti formativi come workshop, sia brevi che lunghi, dedicati ad argomenti non sempre legati al cinema, ma in dialogo costante con il reale. I workshop sono rivolti a tutti, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati di ogni età: la rassegna infatti riserverà uno spazio apposito per i bambini delle scuole elementari con un laboratorio a loro dedicato. Gli adulti, invece, potranno confrontarsi, ad esempio, con il regista televisivo e documentarista Lorenzo Hendel, l’uomo che maggiormente ha contributo all’esplosione del cinema del reale su Rai Tre, come responsabile editoriale di DocTre – lo storico spazio di Rai Tre dedicato ai documentari – tra il 2007 e il 2013 e che ha cresciuto artisticamente generazioni di documentaristi.

I workshop sono da sempre centrali a Meet the Docs! Film Fest, sia perché coinvolgono l’identità stessa del festival, come nel caso di quello che verrà proposto quest’anno dedicato all’inclusività e all’accessibilità della fruizione dei prodotti audiovisivi, sia perché la rassegna non vuole essere un esercizio passivo di fruizione ma una pratica e un modo attivo per abitare il rapporto con il reale, soprattutto in un periodo di profonda diffidenza rispetto alla relazione con l’altro.

Dopo il successo della scorsa edizione, si riconferma la partecipazione di Giulio Sangiorgio, Direttore di FilmTv, ospite del workshop residenziale nel quale i partecipanti potranno approfondire le modalità con cui si racconta un festival di cinema.

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito https://meetthedocs.it/

INFORMAZIONI UTILI

Meet the Docs! Film Fest – quinta edizione

Dal 14 al 17 ottobre 2021

Teatro Tenda EX ATR, Via Ugo Bassi 16, Forlì (FC)

Organizzato da Sunset

in collaborazione con Città di Ebla e Tiresia

e con Internazionale, CineAgenzia e FilmTV

Sostenuto da Regione Emilia-Romagna e Comune di Forlì

Partner: Cineteca di Bologna, Festival del Buon Vivere, CNA Cinema-Audiovisivo Forlì-Cesena, ExAtr, Kaleo, Forlì.Soglie, OpenDDB, Centro Diego Fabbri, UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Media partner: Teleromagna, Forlì Today

CONTATTI

MAIL: [email protected]

WEB: https://meetthedocs.it/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/meetthedocs/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/meet_the_docs/