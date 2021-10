App o sito web? La scelta migliore per le aziende

App o sito web? Come scegliere lo strumento giusto per la propria attività commerciale con i consigli degli esperti

App o sito web? Questo è il dilemma. Oppure no. Se ti sembrerà così difficile scegliere tra la realizzazione di un’app mobile o di un sito web responsive per la tua azienda, sappi che rivolgersi a dei professionisti sarà sicuramente la scelta migliore, poiché bisognerà:

-comprendere a fondo le tue necessità di business

-analizzare il mercato di riferimento

-studiare i comportamenti dei diretti competitor

-scegliere lo strumento che meglio si adatta alla tua attività

A prima vista, i siti web e le app potrebbero sembrare molto simili; tuttavia, sono due strumenti con caratteristiche molto diverse tra loro. Decidere quale dei due soddisfa al meglio le tue esigenze dipende da diversi fattori, tra cui il pubblico di destinazione, il budget e l’obiettivo. Se il tuo obiettivo è offrire contenuti ottimizzati per i dispositivi mobili a una vasta gamma di persone, un sito web è probabilmente la scelta giusta. Tuttavia, se vuoi ottenere maggiore coinvolgimento, interagire e comunicare con i tuoi clienti per fidelizzarli, un’app mobile si presenta come l’opzione migliore. In molti casi, potrebbero essere necessari entrambi gli strumenti. Se ideate e sviluppate correttamente, entrambe le soluzioni potrebbero rappresentare un’ottima scelta strategica.

Dunque, app o sito web?

Scegliere un sito web

Un sito web ha una serie di vantaggi, tra cui una più ampia accessibilità, compatibilità ed economicità. Svilupparne uno, comporta:

✔ Immediatezza: i siti web sono disponibili sin da subito

Un sito web è immediatamente accessibile agli utenti tramite un browser su una vasta gamma di dispositivi (iPhone, Android, ecc.). Le app, d’altra parte, richiedono che l’utente le scarichi sul proprio cellulare attraverso uno store prima che il contenuto possa essere visualizzato e l’app possa essere operativa, questo potrebbe rappresentare una barriera significativa tra il coinvolgimento iniziale e l’azione/conversione.

✔ Compatibilità: i siti web sono fruibili e visibili su tutti i dispositivi

Un singolo sito web può raggiungere gli utenti su diversi dispositivi se sviluppato in ottica responsive, mentre le app richiedono lo sviluppo di una versione separata per ogni tipologia di store.

✔ Aggiornabilità: i siti web possono essere aggiornati istantaneamente

Un sito web è molto più dinamico di un’app in termini di pura flessibilità per aggiornare i contenuti. Se vuoi cambiare il design o il contenuto, pubblichi semplicemente la modifica e questa sarà immediatamente visibile; l’aggiornamento di un’app richiede invece il push degli aggiornamenti agli utenti, che devono quindi essere scaricati su ciascun dispositivo.

✔ Trovabilità: i siti web possono essere trovati facilmente

I siti web sono molto più facili da trovare per gli utenti perché le loro pagine possono essere visualizzate nei risultati di ricerca ed elencate in directory specifiche del settore. Attraverso un’attività SEO, ad esempio, che mira ad una strategia ben definita di marketing, l’indicizzazione sul motore di ricerca Google verrà ottimizzata per arrivare più facilmente al target obiettivo e acquisire di conseguenza una maggiore visibilità del nostro sito web.

✔ Condivisione: i siti web possono essere condivisi facilmente dagli editori e tra gli utenti

L’URL dei siti web sono facilmente condivisi tra gli utenti tramite un semplice collegamento (ad es. all’interno di un messaggio di posta elettronica o di testo, post di Facebook o Twitter).

✔ Copertura: i siti web hanno una copertura più ampia

Poiché un sito web è accessibile su più piattaforme e può essere facilmente condiviso tra gli utenti, così come i motori di ricerca, ha una capacità di copertura maggiore rispetto a un’applicazione.

✔ Tempi e costi: i siti web sono più veloci da realizzare

Lo sviluppo di un sito web è più rapido rispetto alla realizzazione di un’app, soprattutto se è necessario essere presenti su piattaforme diverse. Supportare e mantenere, poi, adeguatamente un’applicazione (aggiornamenti, test, problemi di compatibilità e sviluppo continuo) è molto più complesso rispetto al supporto di un sito web nel tempo.

Scegliere un’app mobile

Le app sono molto richieste oggi per la gestione della propria attività. In linea generale, scegliere un’app ha i seguenti vantaggi:

✔ Interattività/Gioco : gli utenti interagiscono maggiormente con le app piuttosto che con i siti web, per i giochi altamente interattivi un’app sarà probabilmente la scelta migliore. Per i giochi meno complessi (ad es. puzzle e simili) potrebbe esserci una differenza minore in termini di esperienza utente con una versione basata su browser.

✔ Utilizzo regolare/personalizzazione : se i tuoi utenti in target utilizzeranno la tua app in modo personalizzato (pensa a EverNote, Facebook, servizi bancari online), un’app è lo strumento più adatto per l’emissione di tali servizi.

✔ Calcoli complessi : se hai bisogno di un servizio in grado di acquisire i dati e di manipolarli con calcoli, grafici o report complessi (pensa a strumenti finanziari o scientifici), un’app ti aiuterà a farlo in modo efficace.

✔ Notifiche push : una funzionalità intrinseca delle app è la possibilità di inviare notifiche push agli utenti che hanno l’app installata sul proprio dispositivo, offrendo la possibilità di essere costantemente aggiornati. Ciò presuppone che l’utente abbia consentito all’app di inviare notifiche nelle proprie impostazioni (non tutti lo fanno). È anche interessante notare che molti browser ora consentono l’invio di notifiche anche sul web, consentendo ai proprietari del sito di inviare allo stesso modo gli avvisi agli utenti che lo consentano.

✔ Nessuna connessione richiesta : se è necessario fornire l’accesso offline ai contenuti o eseguire funzioni senza una connessione di rete/wireless, un’app può farlo, poiché è possibile archiviare i dati localmente e quindi caricarli una volta stabilita la connessione.

Insomma, scegliere un’app o un sito web significa non solo studiare a fondo i vantaggi che offre uno strumento e l’altro, ma anche capire quale può essere il più adatto al raggiungimento dei nostri obiettivi. Se stai pianificando una strategia per la tua azienda, possiamo aiutarti a sviluppare il tuo progetto.