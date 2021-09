La Disney al Mudec di Milano: la mostra più attesa da bimbi e non

La mostra al Mudec di Milano ci conduce in un viaggio alla riscoperta della nostra infanzia con le animazioni targate Disney

Fino al 13 febbraio 2022 sarà possibile rivivere tutta la storia della Walt Disney, al Mudec di Milano. Dai più vecchi di noi ai più giovani, e ai giovanissimi, tutti conosciamo i cartoni della Disney. Da Pinocchio, passando per Robin Hood e Little John, fino ad arrivare a Frozen. La vita animata dei personaggi arricchisce il nostro immaginario, ma come sono nati i personaggi e come la tecnologia ha modificato il modo di produrre animazioni?

La mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” ha la capacità di incantare i bimbi, ma anche gli adulti. L’evento ci permette di fare un viaggio alla straordinaria scoperta di come miti, favole, leggende e fiabe abbiano influenzato la storia dei nostri personaggi preferiti. La Walt Disney e il suo studio hanno preso ispirazione dalle più diverse tradizioni culturali e letterarie: dal Pinocchio del nostro Carlo Collodi, ai fratelli Grimm e all’epica greco-romana.

La Walt Disney riesce sempre ad essere al passo coi tempi, nonostante sia vecchia di quasi un secolo. Il team creativo riesce infatti a comprendere le moderne esigenze, rispondendo con storie che riescono ancora ad incantare e far sognare i bimbi, attraverso i nuovi sistemi digitali.

La nascita di un film della Disney è frutto di un processo lento, attraverso la creazione di immagini che via via prendono vita. Il visionario Walt Disney ha lasciato in eredità un nuovo modo di fare di story telling che il team creativo riesce straordinariamente a tenere in vita, nonostante l’evoluzione dei tempi, ma, anzi sapendosi adattare ad essi, con dedizione e duro lavoro. Il risultato: le pellicole Disney non finiscono mai di stupire.

Nella Mostra al Mudec di Milano possiamo scoprire come si è passati dall’inchiostro alla xerografia, fino ad arrivare alle più moderne tecnologie. E’ possibile vedere disegni, schizzi, ideazioni e tanto altro. Una mostra che celebra la Walt Disney Animation Studios e il suo modo di innovare e di perfezionare l’arte dell’animazione.

