Bere fino a 3 tazze di caffè previene infarti e ictus

Un consumo fino a tre tazze di caffè al giorno è associate a un minor rischio di ictus e malattie cardiache fatali. Lo conferma una ricerca presentata al Congresso ESC 2021.

“A nostra conoscenza, questo è il più grande studio condotto per valutare sistematicamente gli effetti cardiovascolari del consumo regolare di caffè in una popolazione senza malattie cardiache diagnosticate”, ha detto l’auttrice dello studio Judit Simon, Heart and Vascular Centre, Semmelweis University, Budapest, Ungheria.

“I nostri risultati suggeriscono che il consumo regolare di caffè è sicuro, poiché anche un’elevata assunzione giornaliera non è stata associata a esiti cardiovascolari avversi e alla mortalità per tutte le cause dopo un follow-up di 10-15 anni”, ha continuato. “Inoltre, da 0,5 a 3 tazze di caffè al giorno sono indipendentemente associate a minori rischi di ictus, morte per malattia cardiovascolare e morte per qualsiasi causa”.

Anche se il caffè è tra le bevande più consumate nel mondo, poco si sa sull’impatto a lungo termine del consumo regolare sulla salute cardiovascolare.

Questo studio ha indagato l’associazione tra l’assunzione abituale di caffè e attacco cardiaco, ictus e morte. Lo studio ha incluso 468.629 partecipanti della UK Biobank senza segni di malattia cardiaca al momento del reclutamento. L’età media era 56.2 anni e 55.8% erano donne.

I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi secondo il loro consumo abituale di caffè: nessuno (non consumava caffè su base regolare, 22,1%), leggero-moderato (da 0,5 a 3 tazze al giorno, 58,4%) e alto (più di 3 tazze al giorno, 19,5%).

I ricercatori hanno stimato l’associazione del consumo giornaliero di caffè con gli esiti incidenti su un follow-up mediano di 11 anni utilizzando modelli multivariabili. Le analisi sono state aggiustate per i fattori che potrebbero influenzare la relazione, tra cui età, sesso, peso, altezza, stato di fumatore, attività fisica, pressione alta, diabete, livello di colesterolo, stato socioeconomico e assunzione abituale di alcol, carne, tè, frutta e verdura.

Rispetto ai non bevitori di caffè, un consumo da leggero a moderato è stato associato a un rischio inferiore del 12% di morte per tutte le cause ( hazard ratio [HR]=0,88, p<0,001), un rischio inferiore del 17% di morte per malattie cardiovascolari (HR=0,83, p=0,006) e un rischio inferiore del 21% di ictus (HR=0,79; p=0,037).

Per esaminare i potenziali meccanismi sottostanti, i ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’assunzione giornaliera di caffè e la struttura e la funzione del cuore su un follow-up mediano di 11 anni. Per questo, hanno analizzato i dati di 30.650 partecipanti che sono stati sottoposti a risonanza magnetica cardiaca (MRI), che è considerato il gold standard per la valutazione della struttura e della funzione cardiaca.

Simon ha detto: “L’analisi di imaging ha indicato che rispetto ai partecipanti che non bevevano caffè regolarmente, i consumatori giornalieri avevano cuori più sani e meglio funzionanti. Questo era coerente con l’inversione degli effetti dannosi dell’invecchiamento sul cuore”.

Ha concluso: “I nostri risultati suggeriscono che il consumo di caffè fino a 3 tazze al giorno è associato a risultati cardiovascolari favorevoli. Mentre sono necessari ulteriori studi per spiegare i meccanismi sottostanti, i benefici osservati potrebbero essere in parte spiegati da alterazioni positive nella struttura e nella funzione cardiaca”.