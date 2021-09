Previsioni meteo 20 settembre 2021: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 settembre 2021: dopo il maltempo che nel weekend ha colpito il Nord e il Centro ecco una giornata di tregua

Dopo l’ondata di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia condizioni meteo in evoluzione in queste ore. L’allontanamento verso Est della perturbazione porta un miglioramento del tempo su tutta la nostra Penisola, anche se saranno possibili isolati rovesci tra pomeriggio e sera su arco alpino, pianure settentrionali e zone interne del Centro. Prosegue invece la fase stabile al Sud, anche se le temperature caleranno portandosi su valori in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS continua a regnare l’incertezza per i prossimi giorni. A contendersi la scena sono piogge e temporali da una parte e stabilità dall’altra: sembra invece più probabile un peggioramento nel corso del prossimo fine settimana con precipitazioni diffuse sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, lunedì 20 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse su tutte le regioni con isolate piogge su Alpi occidentali e pianure venete. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto al Nord-Ovest. In serata residue piogge sugli stessi settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con addensamenti nelle zone interne e sereno lungo le coste. Al pomeriggio isolate piogge su Umbria e Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nessuna variazione con tempo asciutto e nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, salvo isolate piogge in Campania. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli soleggiati, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità variabile. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.