Terminate le riprese di Hidden – Verità Sepolte

Hidden – Verità Sepolte: terminate le riprese del nuovo film di Roberto D’Antona: il thriller sarà il quinto del regista pugliese prodotto da L/D Production Company

Terminate ufficialmente le riprese di Hidden – Verità Sepolte il nuovo film di Roberto D’Antona, prodotto da L/D Production Company in collaborazione con Amaranta Frame. Per il regista pugliese questa pellicola rappresenta l’inizio di un percorso più maturo dove affronterà per la prima volta il suo genere preferito: si tratta infatti di un thriller/drammatico ad alta tensione senza alcuna sfumatura sovrannaturale e che affronterà temi molto importanti e delicati. In questo film verranno esaminati quei processi interiori che ogni persona affronta dentro di sé legati a sofferenze e tragedie ma anche a temi sensibili a favore delle minoranze.

I personaggi esplorano la perdita, la rabbia, la negazione e la ricerca del proprio equilibrio e della verità. Il set dell’intero film ha impegnato la crew per un totale di 42 giorni di riprese in tre comuni di cui uno in Lombardia, ossia Taino (VA) e due piemontesi, Oleggio (NO) e Marano Ticino (NO). Allo stesso tempo, la produzione vanterà il più grande e solido team di lavoro fino ad oggi grazie anche al supporto della co-produzione Amaranta Frame e di grandi marchi come Emotional Grand Motel, Space Clean e Sidermetal.

Hidden – Verità Sepolte approderà nelle sale cinematografiche Italiane nel corso del 2022.

L’ultimo set del regista risale al 2019 con il film Caleb che è stato in seguito distribuito in sala dal 20 Agosto 2020 e successivamente in DVD, BluRay, VOD e Digital in Italia da CG Entertainment.

SINOSSI

In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne, finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che si possa trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento la paura si farà strada e ogni equilibrio vacillerà. Per raggiungere la verità negata tanto a lungo, i protagonisti si troveranno a perdere molto più di quanto si possa immaginare. Fra i protagonisti del film troviamo lo stesso D’Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Alex D’Antona, Giulia Mesisca, Rachele Gatti, Alberto Fumagalli, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti. Il resto del main cast è composto da Luca Gatta, Fabrizio Narciso, Nicole Blatto, Mirko D’Antona e Teresa De Nicolo. Alle musiche troviamo Aurora Rochez, al trucco e agli effetti speciali Paola Laneve, alla fotografia Stefano Pollastro e come aiuto regista Daniele Ciceri. Mentre fra i produttori del film troviamo Annamaria Lorusso, Roberto D’Antona, Francesco Mangiatordi, Stefano Pollastro, Paola Laneve e Aurora Rochez.