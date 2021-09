Mangiare un solo hot dog può accorciare la vita

Studio dell’Università del Michigan: mangiare un solo hot dog di origine animale potrebbe costare ai consumatori 36 minuti di vita

Mangiare un solo hot dog di origine animale potrebbe costare ai consumatori 36 minuti di vita sana. Ad affermarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Food, condotto dalla School of Public Health dell’Università del Michigan che ha identificato alimenti sostenibili dal punto di vista ambientale che promuovono la salute. Per calcolare l’impatto di un alimento sulla salute umana, i ricercatori hanno attinto dai profili nutrizionali e dal Global Burden of Disease, una raccolta di dati che attribuiscono la mortalità per malattia a una varietà di singoli alimenti, per sviluppare l’Health Nutritional Index (HENI). L’indice consente ai ricercatori di quantificare gli effetti marginali sulla salute, in minuti di vita sana persi o guadagnati, di oltre 5.800 alimenti, con risultati che vanno da 74 minuti persi a 80 minuti guadagnati. Frutta, cereali cotti, cereali pronti e verdure miste non amidacee hanno prodotto i maggiori guadagni, mentre hot dog, hamburger, panini per la colazione e bevande zuccherate sono stati collegati alla maggiore riduzione della durata della vita.

Allo stesso modo, per quantificare l’impatto di un alimento sull’ambiente, i ricercatori universitari hanno valutato l’uso dell’acqua e si sono affidati a IMPACT World+, un metodo popolare per determinare l’impatto ambientale del ciclo di vita di un determinato alimento: dalla produzione, alla cottura, al consumo e allo smaltimento del rifiuto. Dopo aver analizzato gli impatti nutrizionali e ambientali combinati degli alimenti, i ricercatori li hanno classificati in tre diverse zone: verde, giallo e rosso. Gli alimenti della zona verde (principalmente legumi, cereali integrali, frutta, noci e verdure coltivate in campo) sono i più benefici dal punto di vista nutrizionale, pur avendo un impatto ambientale ridotto. Gli alimenti nella zona rossa (manzo, maiale, agnello e carni lavorate) hanno effetti negativi sulla salute umana e ambientale. Per migliorare la salute e ridurre l’impatto ambientale negativo, lo studio ha scoperto che scambiando solo il 10% delle calorie giornaliere normalmente ottenute da carni bovine e lavorate con alimenti della zona verde si ottiene un guadagno di 48 minuti di vita sana e un’impronta di carbonio alimentare inferiore del 33%.

“In generale, le raccomandazioni dietetiche sono carenti di una direzione specifica e attuabile per motivare le persone a cambiare il loro comportamento”, ha affermato la ricercatrice Katerina Stylianou. “Raramente le raccomandazioni dietetiche affrontano gli impatti ambientali”. Sebbene lo studio abbia scoperto che gli alimenti a base vegetale generalmente hanno prestazioni migliori rispetto agli alimenti a base animale, i ricercatori hanno messo in guardia contro livelli molto variabili di impatti ambientali e sulla salute in ciascuno dei due gruppi. Mentre gli hot dog hanno portato alla perdita di 36 minuti di vita sana, le ali di pollo sono associate a una perdita di 3,3 minuti. Riso, fagioli e arachidi salate possono aggiungere da 10 a 15 minuti di vita sana, mentre i panini con burro di arachidi e gelatina hanno portato a un guadagno di 33 minuti.

La carne, spiega l’ENPA, taglia i minuti alla vita e uccide anche l’ambiente. Non è un segreto che gli alimenti di origine animale contribuiscono in larga misura al cambiamento climatico a causa della natura distruttiva dell’agricoltura animale. Secondo uno studio del 2018 condotto da ricercatori dell’Università di Oxford, le industrie globali della carne e dei latticini sono responsabili del 60% delle emissioni di gas serra. Proprio l’anno scorso, i ricercatori dell’Università di Augusta in Germania hanno rivelato che il prezzo dei prodotti animali aumenterebbe drasticamente se si prendesse in considerazione il costo ambientale della loro produzione. Sulla base dell’uso del suolo e delle emissioni di anidride carbonica, protossido di azoto e metano, il prezzo al consumo della carne animale aumenterebbe del 146 percento mentre il prezzo dei prodotti lattiero-caseari aumenterebbe del 91 percento.