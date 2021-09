Ehrengard di Karen Blixen diventa un film Netflix

Ehrengard, un nuovo film danese Netflix diretto dal regista Bille August, è tratto da una delle ultime opere di Karen Blixen (1885-1962)

Netflix ha annunciato Ehrengard, un nuovo film danese Netflix diretto dal regista Bille August, vincitore di un Oscar e di un Golden Globe, oltre che due volte Palma d’oro a Cannes. Il film è tratto da una delle ultime opere di Karen Blixen (1885-1962) dal titolo omonimo. La sceneggiatura è di Anders August, mentre la produzione è affidata a Marcella Dichmann di SF Studios. Il progetto è stato sviluppato nell’ultimo decennio da Jacob Jørgensen e JJ Film.

Nell’immaginario regno di Babenhausen, il giovane Cazotte è un sedicente esperto in amore, assunto dall’intrigante Granduchessa per aiutarla ad assicurarsi un erede. Mentre cerca una futura principessa adatta, Cazotte insegna al timido e introverso principe ereditario l’arte della seduzione e dell’amore. Purtroppo il piano va in fumo quando un erede viene concepito fuori dal matrimonio e la famiglia reale è costretta a trovare rifugio nel castello di Rosenbad. Qui i rivali all’interno della casata reale si avvicinano sempre più al loro obiettivo e Cazotte s’innamora della dama d’onore Ehrengard, scoprendo gradualmente di non essere affatto un esperto in amore.

La scenografia di Ehrengard sarà curata dalla regina Margherita II, che dal 1970 è attivamente impegnata in svariate espressioni artistiche: pittura, arredi sacri, acquerelli, stampe, illustrazioni di libri, découpage, scenografia e ricamo. Numerosi anni di lavoro come scenografa per cinema, televisione e teatro in Danimarca le sono valsi l’ingresso onorario nell’associazione danese degli scenografi.

Il regista Bille August ha affermato: “Trasformare Ehrengard in un film Netflix è una grande opportunità e non vedo l’ora di presentare quest’affascinante storia di seduzione e desiderio al pubblico di tutto il mondo. La regina Margherita II ha creato dei fantastici découpage che rappresenteranno la caratteristica dominante dell’intera scenografia del film. Il concetto di “fantastico” (nel senso più letterale del termine) è il nostro punto di partenza per questo progetto. Vogliamo usare umorismo ed eleganza per dare vita a un universo visivo impudente, burlesco, favoloso e libero”.

La regina Margherita II ha dichiarato: “Sono da sempre affascinata dalle storie di Karen Blixen per i suoi racconti estetici, per la fantasia che li caratterizza e per quei mondi che io definisco immaginifici. Sono entusiasta di far parte di questo progetto. L’autrice è stata un’artista visiva proprio come H.C. Andersen. Ma chi è Ehrengard? Uno dei personaggi femminili più intriganti di Karen Blixen, nonché una delle poche con una storia a lieto fine. Gli intrighi si intrecciano l’uno con l’altro e Blixen si muove vorticosamente intorno ai personaggi fino a disorientarli completamente… e noi con loro. Come trasportare tutto ciò nella scenografia? Ho cercato di interpretare l’universo fantastico dell’autrice puntando su découpage e costumi. Sono curiosa di vedere la storia di Ehrengard prendere vita in questo film”.

Nelle parole di Lina Brounéus, director co-production & acquisition EMEA presso Netflix: “Sono orgogliosa ed emozionata di portare Ehrengard su Netflix. Sono certa che lo straordinario team creativo composto da Bille August e Anders August, la produzione di SF Studios e lo straordinario tocco scenografico della regina Margherita II contribuiranno a rendere questa immortale storia tanto leggendaria, geniale e spiritosa quanto il capolavoro di Karen Blixen del 1962″.

La produttrice Marcella Dichmann ha aggiunto: “Sono veramente onorata di partecipare a questo splendido progetto che parla dell’intelligente risposta di una donna alla seduzione maschile. Bille August è un’icona del cinema scandinavo e insieme ai découpage della regina Margherita II, il film ha un impatto molto potente. È un incredibile privilegio per me lavorare in questo film e poterlo condividere con il mondo intero grazie a Netflix”.

Team creativo>:

Tratto da: Ehrengard di Karen Blixen (Isak Dinesen)

Regia: Bille August (Pelle alla conquista del mondo, Con le migliori intenzioni)

Sceneggiatura: Anders August (Pietro il fortunato, Follow the Money, The Pig)

Scenografia: regina Margherita II

Produttrice: Marcella Dichmann/SF Studios (Loving Adults, The Exception)

Coproduttore: Jacob Jørgensen/JJ Film

Produttori esecutivi: Lars Bjørn Hansen e Tim King per SF Studios

Ehrengard uscirà in tutto il mondo su Netflix nel 2023. www.netflix.com/ehrengard

Informazioni su Karen Blixen

La baronessa Karen von Blixen-Finecke è una delle poetesse, autrici e narratrici danesi più note a livello internazionale. Ha firmato le sue opere usando il suo vero nome, ma anche gli pseudonimi Isak Dinesen, Osceola e Pierre Andrézel. È principalmente conosciuta per Sette storie gotiche, Racconti d’inverno e La mia Africa. Ehrengard è stato pubblicato postumo un anno dopo la morte dell’autrice avvenuta nel 1962. Una delle sue storie più famose, Il pranzo di Babette, racconta di una giovane cuoca che usa i diecimila franchi vinti alla lotteria per preparare un pasto sontuoso in un piccolo villaggio nel nord della Norvegia. Orson Welles ha portato sul grande schermo Storia immortale nel 1968, mentre Gabriel Axel ha diretto Il pranzo di Babette nel 1987. Da non dimenticare il film La mia Africa con Meryl Streep e Robert Redford del 1986 per la regia di Sydney Pollack che ha conquistato 7 Oscar.