iPhone 13 e iPhone 13 mini: le caratteristiche

Sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini dalle 14 del 17 settembre, con disponibilità da venerdì 24 settembre: ecco le caratteristiche dei dispositivi

Design elegante e robusto, nuovo sistema avanzato a doppia fotocamera, durata della batteria prolungata. Apple ha presentato la nuova gamma di prodotti di ultima generazione, tra cui iPhone 13 e iPhone 13 mini. I due modelli sono stati riprogettati dentro e fuori, con un’attenzione particolare al sistema di fotocamere.

Design e caratteristiche

I due dispositivi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) hanno un robusto design dai bordi piatti e un elegante telaio in alluminio. I display, da 6,1″ per il primo e 5,4″ del secondo, hanno il Ceramic Shield sulla parte frontale, un materiale utilizzato in esclusiva per iPhone che risulta più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Entrambi i modelli resistono all’acqua e sono progettati per resistere a gocce e liquidi comuni.

Sono disponibili in 5 colori: rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT) RED.

I nuovi iPhone 13 montano un chip A15 Bionic, più veloce dei processori concorrenti e offre un livello superiore di prestazioni ed efficienza energetica. La batteria, infatti, ha una durata fino a due ore e mezza in più rispetto a iPhone 12, mentre iPhone 13 mini ha una batteria che dura fino ad un’ora e mezza in più al giorno rispetto ad iPhone 12 mini.

Fotocamera

iPhone 13 e iPhone 13 mini montano il sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre su iPhone. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato, e può catturare il 47% di luce in più per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi. Il sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS) è integrato nel grandangolo anche su iPhone 13 mini. Stabilizza il sensore anziché la lente, perciò gli scatti risultano più fermi, mentre l’ultra-grandangolo è dotato di un nuovo sensore che cattura le immagini con più dettagli nelle aree scure di foto e video, con meno rumore.

Prezzo e uscita

Sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini a partire dalle 14 del 17 settembre, con disponibilità da venerdì 24 settembre. iPhone 13 parte da un prezzo di 939 euro per il modello da 128 GB, 1.059 euro per quello da 256 GB e 1.289 euro per quello da 512 GB.

iPhone 13 mini ha un prezzo di 839 euro per il modello da 128 GB, 959 euro per quello da 256 GB e 1.189 euro per quello da 512 GB.