Innovazione: accordo tra ASI Benevento e Gruppo Innovaway

Supportare le Piccole e medie imprese beneventane e campane nel cogliere le opportunità legate al trasferimento tecnologico e all’innovazione. Nasce con questo obiettivo il protocollo d’intesa tra il Consorzio Asi per l’area di sviluppo industriale di Benevento e Innovaway Consulting, società del Gruppo Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale.

Il Gruppo Innovaway metterà a disposizione del sistema locale delle imprese servizi e competenze per il trasferimento tecnologico e avvierà con l’università percorsi di orientamento finalizzati anche all’assunzione nel gruppo o nelle aziende partner.

“Il Consorzio Asi di Benevento – ha dichiarato Luigi Barone – è impegnato nell’attuazione del Progetto Infrastrutturale “Ben Hub”, Rete territoriale per la valorizzazione e la diffusione dell’innovazione tramite un sistema locale di incubazione e accelerazione di impresa. Il Consorzio, coerentemente con i propri fini statutari, attraverso il Protocollo di Intesa, suggella una strutturata e proficua collaborazione con Innovaway Consulting e con il Gruppo Innovaway al fine di creare un raccordo e una partnership duratura, configurabile in termini di aggregazione di competenze multidisciplinari, innovative e tecnologiche, utili alla crescita del livello di competitività delle attività produttive locali oltre che ad accrescere le prospettive di occupazione dei giovani diplomati e laureati del territorio.”

“L’accordo – ha dichiarato il ceo del Gruppo Innovaway Antonio Giacomini – ha un valore importante per l’ecosistema imprenditoriale del territorio e rientra in pieno nella visione del Pnrr. Innovaway punta a facilitare il passaggio dell’innovazione dai laboratori di ricerca dell’Università al mercato, per la crescita della competitività delle nostre Pmi.

Contribuiremo all’attuazione del progetto “Ben Hub”, in collaborazione con Università del Sannio e Confindustria Benevento. Ci avvarremo di una lunga esperienza e di una presenza attiva e qualificata nel settore della ricerca e sviluppo nonché nell’ambito di reti territoriali per la valorizzazione e la diffusione dell’innovazione tramite sistemi locali di incubazione e accelerazione di impresa. Offriremo opportunità di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per le aziende del territorio in tutti i settori e mercati dove il Gruppo è presente, da quello dei servizi finanziari ed assicurativi a quello del retail, ai servizi digitali per la PA, ai settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti.”

“La scelta del Gruppo Innovaway di investire a Benevento – ha dichiarato Clemente Mastella – rappresenta un’importante opportunità per il territorio. Grazie alla forza del gruppo in Italia e all’estero si potranno creare opportunità importanti per il trasferimento tecnologico delle aziende del territorio e per i nostri laureati all’Università del Sannio. Auspico che il progetto permetta di trattenere talenti ed attrarre anche nuove competenze sul territorio.”