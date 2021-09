Giulia Salemi nuova testimonial di Primadonna Collection

Anno d’oro per Giulia Salemi: è la nuova brand ambassador di Primadonna Collection. La modella è il volto della campagna del marchio

Stile, grinta, sensualità. Giulia Salemi è stata scelta come brand ambassador di Primadonna Collection. La modella ha pubblicato uno scatto inedito della campagna per la stagione FW 21/22.



“Finalmente fuori la mia campagna per Primadonna Collection che mi fa impazzire”, ha scritto Giulia su Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Sono una Giulia diversa, come non mi avete mai vista. Felice di essere la testimonial di un brand che mi assomiglia. Vi porterò alla scoperta delle loro collezioni che ormai mi accompagnano da mesi”.

È sicuramente un anno fortunato per Giulia Salemi. Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, dove ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli, la modella ha ottenuto un successo dopo l’altro. Dai milioni di fan che la seguono sui social, una vera famiglia di follower che la sostiene nel suo percorso, fino alla nuova avventura televisiva come conduttrice insieme a Gaia Zorzi del GF Vip Party.