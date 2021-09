GF VIP 6: scintille tra Soleil Sorge e Raffaella Fico

Grande Fratello VIP 6, è già scontro tra Soleil Sorge e Raffaella Fico: “Ciao str**za”. Prime scintille nella casa più spiata d’Italia

Prime scintille al Grande Fratello Vip 6. La nuova edizione del reality ha preso il via il 13 settembre e già si preannuncia scoppiettante. A scaldare gli animi degli inquilini della casa più spiata d’Italia sono state le prime nomination, che hanno generato uno scontro tra Soleil Sorge e Raffaella Fico.

Scontro tra Soleil e Raffaella

Le prime nomination, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono state fatte dalle donne. Le “veterane”, ossia Carmen Russo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Aintett Stephnes hanno potuto fare il nome nel “segreto” del confessionale, mentre tutte le altre hanno dovuto palesare la scelta davanti a tutti. Arrivato il turno di Soleil, che fa il nome di Raffaella: “Non ho ancora avuto modo di non piacermi qualcuno”, dice ad Alfonso Signorini, “però ho deciso di fidarmi di te che mi hai detto che Raffaella mi guardava male, allora solo per questo la nomino”.

Raffaella non l’ha presa proprio bene: “Pensa che prima di entrare qui, mi era antipatica, però quando l’ho vista questa sera ho cambiato pensiero. Te lo ricambio subito“. Soleil spiega che con le altre ha avuto modo di approfondire il rapporto, quindi non poteva nominarle. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne cerca anche di sdrammatizzare la situazione scherzando con un “Bye Bitch” (Ciao str**za), ma non fa altro che mettere altra carne al fuoco. “Non rispondo alla provocazione, mamma mia com’è perfida”, risponde Raffaella. “Mi dispiace perché tra donne tra donne solitamente c’è solidarietà, però non le sto simpatica. Vabbè”.