Frasi choc su Mello e Salemi: bufera su Andrea Roncato

Andrea Roncato a Scherzi a parte attacca Giulia Salemi e Dayane Mello: “Famose perché hanno mostrato la fi…”. Bufera sui social investe l’attore

L’obiettivo era far sorridere, alla fine probabilmente di divertente è rimasto poco o nulla. La presa in giro di Scherzi a Parte ai danni di Andrea Roncato si è trasformata in un boomerang mediatico nei confronti dell’attore, accusato di sessismo e misoginia verso le ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ignaro di essere di fronte alle telecamere, Roncato definisce i partecipanti al reality “dei falliti”, rincarando la dose contro le ragazze, a suo dire “vip solo perché hanno fatto veder la fi… al Festival di Venezia”. Il riferimento neanche tanto celato è a Giulia Salemi e a Dayane Mello, ex inquiline della casa più osservata d’Italia che nel 2016 non passarono inosservate sul red carpet della rassegna cinematografica per due abiti da capogiro.

LE REAZIONI

Le reazioni non si sono fatte attendere, a partire dalla stessa Dayane Mello e dal fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli.

“Se le persone ti ritenevano un’artista adesso penso che ti ritengano solo un gran cafone maschilista”, ha dichiarato Mello, mentre Pretelli ha difeso così la sua compagna.

Moto di indignazione che ha colpito anche molti fan.

LO SCHERZO

Invitato alla Mostra del Cinema di Venezia per ricevere un premio, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) all’arrivo in Laguna il suo nome è scomparso dalla lista. Motivo? In realtà non era lui il vincitore ma Patrick Ray Pugliese, altro ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il rifiuto di quest’ultimo, la giuria aveva ‘ripiegato’ su di lui: un rincalzo in sostanza. Scelta che proprio non va giù a Roncato, incredulo di essere la riserva di un partecipante al reality.

IL VIDEO