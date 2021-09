Fare Yoga aiuta per la ripartenza di settembre

Ripartire con grinta a Settembre, come e perché farlo grazie alla pratica dello yoga. Ecco tutti i consigli dell’esperta

Pronti, partenza, ritorno: Settembre si trascina con sé il rientro dalle ferie, la ripresa del lavoro e i nuovi appuntamenti. Se durante le vacanze estive ci siamo concessi di “staccare”, dimenticando la sveglia e le scadenze e dedicandoci solo al fluttuare delle onde o alla brezza montana, ora il ritorno alla quotidianità ci richiama a gran voce. Come fare, allora, per rendere questo ritorno un po’ meno brusco e un po’ più “slow”? Semplice, praticando yoga con costanza e passione.

Settembre: riprendere sì, ma con gradualità

Se è vero che lo yoga aiuta a tornare gradualmente alla propria routine, è altresì vero che anche la pratica stessa va ripresa con calma, dando ai muscoli il tempo per “rimettersi in carreggiata”. Dopo un periodo di pausa, seguito a un anno di pratica costante, il corpo ha infatti bisogno di riscaldarsi e non c’è da spaventarsi se, poggiati i piedi sul tappetino, ci si sentirà un po’ arrugginiti.

Il consiglio, infatti, è di prendersi tutto il tempo necessario, iniziando dalle basi con una pratica mattutina,magari avviata con il classico saluto al Sole. La chiave è il respiro, che diventa un ponte tra il corpo e la mente e ci permette di muoverci con fluidità e di essere completamente presenti durante la pratica. Inoltre, è vitale prendere confidenza con il concetto di unione, non solo tra anima e corpo ma anche con l’ambiente e la natura che ci circondano, che diventano casa delle nostre pratiche.

“Ai miei allievi dico sempre che è importantissimo che loro siano presenti, concentrati nel lasciare andare i pensieri per rimanere soli con il corpo e con una mente non pensante” – racconta Denise Dellagiacoma – “Solo così possiamo conoscerci ed entrare più facilmente nello stato di “flow”, totale immersione, dove ripetiamo gli asana per migliorare ogni volta di più”.

Pratica ed equilibrio veglia/sonno

Un altro consiglio è quello di affiancare alla pratica un giusto equilibrio tra veglia e sonno, che durante il periodo estivo subisce notevoli variazioni. Praticare la sera, in questo caso, può funzionare a entrambi gli scopi: si riprende lo yoga e si concilia il sonno, con un saluto alla luna, gli asana per favorire la rilassatezza del corpo e il savasana, nella categoria delle posizioni supine, che prevede la totale distensione sul materassino, a braccia aperte, gambe divaricate e occhi chiusi.

“Lo yoga richiede impegno, costanza e passione. Per questo bisogna imparare a ritagliarsi i propri momenti, a inizio o fine giornata, avendo il coraggio di rinunciare a qualcos’altro pur di celebrare se stessi” – raccomanda Denise – “L’ideale è trovare uno spazio, anche in casa, da dedicarvi, allontanando le distrazioni e magari accendendo qualche incenso per ricreare la giusta atmosfera. L’importante è scegliere una sequenza adatta al proprio livello, seguirla con attenzione e senza esagerare, dando ascolto al proprio insegnante e, prima di tutto, al proprio corpo”.

Yoga Academy, la scuola (online) per tutti, neofiti e non

Chiunque, appassionato o neofito, può trovare nello yoga la risposta alle proprie esigenze, che si tratti di ridurre lo stress, gestire le ansie, ritrovare il proprio benessere interiore, riconquistare il controllo del respiro o vivere appieno le proprie giornate. Ne è convinta Denise Dellagiacoma, fondatrice della prima scuola di yoga pensata interamente per il web, la Yoga Academy , che oggi conta più di 5000 iscritti e oltre 200 lezioni suddivise per livello.

Ultima tappa del Summer Tour: Fregene, 3 Settembre 2021

Quest’estate la Yoga Academy ha organizzato lo Yoga Academy Summer Tour, un itinerario a tappe nel Belpaese, da nord a sud, per praticare all’aria aperta, in luoghi incantevoli marini e montani: il tour è partito a Luglio ad Alghero, per poi passare da Livigno e Rimini: l’ultimo appuntamento, previsto per il 3 Settembre 2021, sarà alle 18 al Singita di Fregene (Fiumicino – Roma).

“Dico sempre che al proprio benessere non ci sono ostacoli, purché ci si dedichi anima e corpo, praticando una disciplina che abbraccia chiunque senza distinzioni, insegnando ad ascoltarsi nel profondo e comprendere i propri bisogni più interiori” – racconta Denise Dellagiacoma – “Il rientro dalle ferie, da sempre, è per tutti un momento di transizione a volte complesso, che rischia di tradursi in eccesso di stress e accumulo di fatica, se gestito in maniera poco graduale. Praticare yoga può costituire una salvezza, perché ci consente di scaricare e rimetterci in sesto per ripartire con grinta”.

Qualche info su Yoga Academy

Strutturata su diversi livelli e per svariate esigenze, Yoga Academy può contare sulla più vasta community di Yoga in Italia con oltre 100mila appassionati: persone che proprio durante la pandemia hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo dello Yoga o esperti della disciplina che vogliono costantemente praticare. Queste cifre hanno reso Denise un’icona dell’universo Yoga italiano, dove spicca tra le maggiori esperte con oltre 93.0000 iscritti al suo canale Youtube. La filosofia della scuola? “Non ci sono ostacoli al tuo benessere: lo Yoga è per tutti”. Non importa se ci si sente fuori forma, poco flessibili o se invece si è già un atleta: lo Yoga è una disciplina che non fa distinzioni. www.yogaacademy.it