Zambia: Hakainde Hichilema fa piazza pulita nelle forze armate

Zambia: il nuovo presidente Hakainde Hichilema licenzia i capi delle forze di sicurezza, accusati di incarcerazioni arbitrarie e violenze contro i cittadini

Tra i primi provvedimenti adottati dal neoeletto presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, c’è il licenziamento dei vertici delle Forze armate e della polizia assieme ai loro vice. Hichilema lo ha annunciato ieri rendendo noti anche i nomi dei nuovi responsabili che andranno a ricoprire tali incarichi, in un discorso nel quale ha motivato i provvedimenti con la necessità di incoraggiare le forze di sicurezza al rispetto della legge e dei diritti dei cittadini: “L’interesse delle persone deve essere al centro di chi serve il Paese, mentre al tempo stesso garantisce il rispetto dei diritti umani e delle libertà”.

Il presidente ha inoltre ribadito che “nessuno dovrebbe essere arrestato prima della conclusione delle indagini“. Hichilema, che ha prestato giuramento solo la settimana scorsa, ha rimosso anche l’ispettore generale della polizia assieme ai comandanti responsabili dei commissariati regionali. In Zambia le forze di sicurezza sono state accusate più volte di arresti e incarcerazioni arbitrari, nonché di violenze a danno dei cittadini. Lo stesso Hichilema è stato arrestato diverse volte nel corso della sua attività politica all’opposizione.

Lo scorso 12 agosto il leader dello United Party for National Development (Undp) dopo cinque tentativi nelle tornate degli ultimi anni, ha vinto le elezioni ottenendo il 60% delle preferenze, e battendo così il capo di Stato uscente Edgar Lungu. Quest’ultimo è stato molto criticato perché, durante la campagna elettorale, ha dispiegato le forze armate nel Paese per contenere le manifestazioni dell’opposizione e i comizi, dopo che nel corso di un corteo un uomo aveva perso la vita negli scontri tra protestanti e polizia. Di recente, lo Zambia ha anche approvato una legge secondo cui gli ergastolani più meritevoli saranno liberi di visitare le famiglie per 14 giorni.

(Foto dal profilo Twitter di Hakainde Hichilema)