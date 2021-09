Previsioni meteo 10 settembre 2021: ultime ore stabili al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10settembre 2021: le regioni del Nord e del Centro continuano ad essere protette dall’anticiclone, nel weekend torna il maltempo al Centro-Sud

Condizioni meteo senza variazioni in questa prima parte del mese di settembre caratterizzato da un quadro stabile da ormai diversi giorni. Anche nella giornata di oggi non sono attese novità, con l’anticiclone a dominare la scena: saranno possibili solo isolati rovesci pomeridiani sulle zone interne del Centro, sulla Sicilia e sulla Sardegna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e domenica una perturbazione mediterranea raggiungerà le regioni del Centro-Sud accompagnata da piogge e locali rovesci. Bel tempo invece al Nord e gran parte del Centro per tutto il weekend. La prossima settimana inizierà sulla stessa falsariga di quella attuale: clima asciutto almeno fino a mercoledì quando si intravede il cedimento dell’alta pressione e il ritorno delle perturbazioni atlantiche.

Intanto per oggi, venerdì 10 settembre 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza di cieli sereni, qualche nube al Nord-Ovest con isolate piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio maggiori addensamenti su Alpi e Appennino settentrionale con isolate piogge sui rilievi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sulle Alpi, asciutto con cieli poco nuvolosi sul resto del Nord.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Al pomeriggio attese piogge tra Lazio e Abruzzo a ridosso dei rilievi; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con qualche velatura in transito.

In Toscana tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, nubi sparse sulla costa; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare così come nelle ore serali, ma senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati; maltempo su Sardegna e Sicilia meridionale con piogge sparse. Al pomeriggio piogge sulla Sardegna e sui settori interni di Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge in Sardegna, altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

In Calabria ampie schiarite alternate a locali addensamenti in mattinata ma con tempo stabile; al pomeriggio si attendono piogge su gran parte ella regione ad esclusione dei settori settentrionali che si manterranno asciutti. Fenomeni anche in serata e nottata specie sulle zone meridionali.

Temperature minime stabili al Centro-Nord e in lieve aumento al Sud e Isole; massime stazionarie su tutto lo Stivale o in lieve rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.