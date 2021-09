Previsioni meteo 9 settembre 2021: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 settembre 2021: l’anticiclone regala un’altra giornata con tempo stabile. Maltempo solo su Sardegna e zone interne appenniniche

Prima decade di settembre piuttosto piatta sotto il profilo meteo per l’Italia. L’anticiclone che domina sull’Europa centrale porta tempo in prevalenza asciutto sulla nostra Penisola, con temperature gradevoli nelle ore centrali. Anche la giornata di oggi non farà eccezione, con tempo stabile e soleggiato ad eccezione della Sardegna, dove saranno possibili piogge e locali rovesci. Precipitazioni di stampo pomeridiano attese anche sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS poche novità attese anche nel corso del prossimo weekend. L’anticiclone garantirà ancora clima asciutto e giornate soleggiate. Si fa sempre più concreta invece l’ipotesi di una svolta autunnale nel corso della prossima settimana, quando le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a fare la voce grossa.

Intanto per oggi, giovedì 9 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni occidentali, sereno altrove. Al pomeriggio maggiori addensamenti su Alpi e Appennino settentrionale con isolate piogge sui rilievi, stabile altrove con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Residue precipitazioni sul Piemonte.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Al pomeriggio attese piogge tra Lazio e Abruzzo a ridosso dei rilievi; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con qualche velatura in transito.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali fenomeni possibili sulle zone interne, anche a carattere di temporale, più asciutto altrove. Ampie schiarite dalla serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati; maltempo sulla Sardegna con piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge sull’Appennino e sulla Sardegna orientale. In serata insistono le piogge in Sardegna con fenomeni anche intensi, mentre altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni su tutta la regione. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con possibilità di pogge e temporali sparsi specie sui settori interni. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime in generale calo; massime stazionarie su tutto lo Stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.