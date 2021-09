Fabrizio Corona a Sangiovanni: “Sei un prodotto commerciale”

Fabrizio Corona attacca il cantante Sangiovanni: “Non sei un artista, per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”

“Se fossi stato un “artista” non avresti scelto la “strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e al milione di follower…“. Parole dure quelle di Fabrizio Corona, che attraverso le sue Stories lancia un attacco contro Sangiovanni.

Qualche giorno fa, il cantante di Amici si è sfogato su Instagram, lamentandosi di quelle persone che sminuiscono il suo successo limitandolo alla storia d’amore con Giulia Stabile. Una richiesta accorata di rispettare la sua arte e la sua privacy, e non ridurre tutto al mero gossip.

Nonostante la maggior parte delle persone lo abbia appoggiato, c’è una voce fuori dal coro, quella di Corona. L’ex re dei paparazzi, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è scagliato contro il cantante, definendolo “un prodotto commerciale” che ha raggiunto il successo proprio grazie alla sua storia con Giulia.



Le parole di Fabrizio Corona contro Sangiovanni

“Hai fatto il reality più famoso d’Italia. Hai fatto fotografia postate e paparazzate per tutte le copertine dei giornali più commerciali e gossipari d’Italia. E’ dal momento che sei arrivato in finale che racconti in tutti i modi possibili la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un ‘artista’ non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare. E ringrazia. Usa questa popolarità per diventarlo un artista. Fare l’artista non vuol dire rinnegare. Basta un attimo per cadere nel dimenticato e perdere tutto. E poi… Che fa un vero artista? Per favore prova a diventare un esempio per la tua generazione e non lo fai facendo l’anticonformista ribelle figlio della televisione commerciale”.