Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio: il gossip si infiamma

Il gossip infiamma il Festival di Venezia: al centro delle cronache rosa la presunta storia tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Insieme sul grande schermo… e nella vita? Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio non solo protagonisti del Festival di Venezia ma anche del gossip. A lanciare la bomba è Dagospia, secondo cui i due attori, 23 anni lei e 41 lui, avrebbero intrapreso una relazione top secret.

Galeotto sarebbe stato il set di “L’ombra del giorno”, il nuovo film di Giuseppe Piccioni. I due sono già stati compagni di riprese in ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini, in concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A confermare il gossip sarebbe proprio l’assenza al Lido del fidanzato di Benedetta, il regista Michele Alhaiquee, dal quale avrebbe rotto. Altro grande ‘disertatore’ Riccardo Scamarcio, che secondo quanto riportato da una fonte all’Adnkronos, avrebbe preferito non presentarsi per “non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di Benedetta”.

Scamarcio, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha da poco avuto una figlia dalla compagna, la manager inglese Angharad Wood, con cui ha una storia da circa due anni.