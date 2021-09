Previsioni meteo 5 settembre 2021: piogge al Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 settembre 2021: la perturbazione si sposta verso le regioni meridionali, bel tempo sul resto della nostra Penisola

La perturbazione che nella giornata di ieri ha portato condizioni meteo instabili sulle regioni centro-meridionali dell’Italia si sta spostando in queste ore verso l’estremo Sud della Penisola. Il tempo è dunque in deciso miglioramento al Centro mentre su Basilicata, Calabria e Sicilia avremo nelle prossime ore piogge e temporali. Bel tempo invece al Nord, e il quadro non cambierà almeno fino alla fine della prima decade di settembre.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti nella giornata di domani la perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia e l’anticiclone delle Azzorre riporterà tempo stabile ovunque. Il tempo si manterrà soleggiato almeno fino al prossimo weekend, quando si intravede una svolta più autunnale, tutta da confermare.

Intanto per oggi, domenica 5 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi sui settori Alpini; sulle pianure non sono attese variazioni di rilievo. In serata cieli sereni o poco nuvolosi al settentrione, con residua instabilità sulle Alpi. Maggiore nuvolosità nelle ore notturne. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sulle coste e sulle zone interne sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; cieli sereni nel corso della serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari; cieli soleggiati sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità diffusa con piogge sparse e temporali anche localmente intensi, tempo asciutto tra Molise, Puglia e Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.

In Calabria piogge diffuse al mattino su gran parte del territorio, più asciutto sui settori meridionali peggiora al pomeriggio con temporali diffusi localmente intensi sulla Sila. Migliora in serata salvo residui fenomeni sulle zone meridionali.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Centro-Nord, in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.