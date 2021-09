Previsioni meteo 4 settembre 2021: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 settembre 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni centrali e meridionali, accompagnata da piogge e temporali

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una parentesi stabile garantita dall’alta pressione di matrice afro-azzorriana. Nella giornata di oggi infatti, come annunciato, una perturbazione raggiungerà le regioni del Centro e del Sud portando piogge e temporali. Il clima si manterrà invece più asciutto al Nord, dove saranno possibili precipitazioni solo sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione tenderà a spostarsi verso Basilicata, Calabria e Sicilia, dove non mancheranno piogge e temporali. Bel tempo sul resto della Penisola dove tornerà l’anticiclone delle Azzorre per una nuova fase stabile che dovrebbe durare almeno fino al prossimo weekend. Da metà mese si intravede poi una svolta più autunnale, che resta però tutta da confermare.

Intanto per oggi, sabato 4 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con possibili rovesci sulle Alpi centrali; al pomeriggio attese precipitazioni sull’arco Alpino. Altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sulle pianure con cieli poco nuvolosi, mentre le piogge insisteranno sui settori alpini.

Al Centro al mattino attese precipitazioni sulle coste Tirreniche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento con molte nubi e precipitazioni localmente intense tra Lazio e Abruzzo; più stabile tra Toscana e Marche. In serata residue piogge in atto su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo; fenomeni in esaurimento nella notte.

In Toscana piogge sparse nelle ore diurne sui settori meridionali della regione e sulle zone interne, asciutto altrove sempre con molte nubi. Nessuna variazione attesa nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità irregolare al mattino, con piogge sparse sui versanti occidentali e sulla Sicilia; cieli in prevalenza sereni sulla Sardegna. Al pomeriggio insistono le piogge su Campania, Molise, Tavoliere delle Puglia e Basilicata; locali piogge sulle Isole Maggiori. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria piogge diffuse in mattinata su tutti i settori, fenomeni anche nel pomeriggio sulla costa tirrenica. In serata persistono le precipitazioni su gran parte della regione, generalmente più asciutto sullo Ionio.

Temperature minime in generale aumento; massime stazionarie o in calo sui settori Tirrenici e sulla Sardegna, in aumento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.