Previsioni meteo 3 settembre 2021: ultime ore con il sole

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 settembre 2021: ancora una giornata di tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone delle Azzorre, domani piogge al Centro-Sud

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questi primi giorni di settembre nei quali l’anticiclone delle Azzorre si è preso la scena. Il clima sulla nostra Penisola risulta infatti mite, con giornate in prevalenza soleggiate e caldo senza eccessi. Sarà così anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con cieli sereni salvo qualche innocuo addensamento nelle ore pomeridiane che potrà dar luogo a rovesci sui rilievi. Domani invece il tempo cambierà al Centro, specie sul versante tirrenico, per l’arrivo di una debole perturbazione che porterà precipitazioni su Toscana, Lazio, Umbria e Campania.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella giornata di domenica la perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali dove avremo piogge diffuse tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. A seguire il tempo tornerà in prevalenza stabile almeno fino al prossimo weekend, quando i modelli mostrano una decisa svolta autunnale. Serviranno però ulteriori conferme in considerazione della distanza temporale.

Intanto per oggi, venerdì 3 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità sparsa al Nord-Ovest con locali piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito con piogge sparse al Nord-Ovest, maggiori schiarite al Nord-Est. In serata ancora piogge su Alpi occidentali e Liguria, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con qualche nube sui settori tirrenici e sereno altrove. Al pomeriggio nubi sparse su tutte le regioni e maggiori addensamenti su quelle tirreniche, piogge sparse sulla Toscana. In serata piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Sardegna e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attese piogge sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna, nubi in transito sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto. In serata nuvolosità variabile e precipitazioni su Sardegna settentrionale, più stabile altrove.

Temperature minime e massime stabili al Nord, in lieve aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.