Lorde cambia look per il nuovo videoclip

Lorde cambia look nel videoclip di “Mood Ring” e sceglie il biondo platino: il singolo ha anticipato l’uscita del nuovo disco “Solar Power”

Lorde ha rilasciato da pochi giorni tutto il suo “Solar Power”, il nuovo e attesissimo disco. La cantautrice torna a quattro anni dall’album dei record “Melodrama” con 12 tracce prodotte da Jack Antonoff. Tra queste, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è “Mood ring”, il nuovo singolo. Una canzone che ha permesso all’artista di sperimentare, anche nel video ufficiale in cui si mostra con una chioma completamente biondo platino. Un cambio drastico dal castano a cui ci ha abituato. “Mi sono sottoposta a qualcosa di simile a una trasformazione per questo video perché è una canzone satirica. Stavo scrivendo dalla prospettiva di un personaggio, diverso da me”, ha spiegato in una diretta YouTube la stessa Lorde.

La tracklist di “Solar Power”

01. The Path

02. Solar Power

03. California

04. Stoned in the Nail Salon

05. Fallen Fruit

06. Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)

07. The Man with an Axe

08. Dominoes

09. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling