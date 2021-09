Argentina: i capibara invadono quartiere di Buenos Aires

Allarme capibara in un quartiere di lusso di Buenos Aires: i roditori più grandi al mondo stanno mettendo scompiglio nell’area del Nordelta

Dalle paludi ai giardini di esclusive ville nel quartiere più lussuoso di Buenos Aires il passo è breve. Da un paio di settimane la città è presa d’assalto dai capibara, i roditori giganti (sono i più grandi al mondo) tipici dell’America Latina. È una spedizione di centinaia di esemplari quella che sta mettendo scompiglio nell’area del Nordelta, quasi a riprendersi ciò che anni prima era stato loro.

Sì, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), perché il quartiere, prima di essere riqualificato, era una palude. Un habitat perfetto per la specie che, da adulto, arriva a pesare fino a 60/70 chili. Si avvicinano alle case, rovistano nei cassonetti della spazzatura, lasciano i loro bisogni ovunque. Hanno persino provocato qualche incidente stradale.

I capibara, però, hanno un’indole socievole e per niente aggressiva. I carpinchos, così sono chiamati in Argentina, mettono soltanto a disagio la popolazione, che già parla di guerra di classe. I roditori vorrebbero tornare a “casa” ma la riconquista – o una convivenza – non sarà così semplice.