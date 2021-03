Tutti gli animali adorano il capibara: ecco perché

Il capibara è il roditore più grande al mondo: tutte le altre specie animali lo adorano e non soltanto per il suo carattere docile

Il capibara, il roditore più grande al mondo, è tozzo, ha i piedi semi palmati, uno sguardo perennemente assonnato ed è il più amato dagli altri animali. Utilizzato come “divano” dalla fauna selvatica, il capibara ha un carattere molto docile, al punto che la maggior parte delle specie del pianeta sembra adorarlo.

Ma perché tutti lo amano?

Di indole socievole, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), questo roditore sudamericano è abituato a vivere in prosperose comunità, anche di 20 individui. E’ un animale estremamente rilassato, totalmente disinteressato a ciò che gli accade intorno. Può diventare anche “la sedia della natura” purché qualcosa non lo danneggi.

Non è inoltre difficile vederlo rotolare nel fango o appollaiarsi sulle sponde dei fiumi, dove può restare anche per ore e ore senza fare niente.

Come dimostra infine il video seguente, questo animale adora anche farsi coccolare.