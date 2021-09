Abel Ferrara farà un film su Padre Pio

Da Abel Ferrara un film su Padre Pio: il regista americano nei giorni scorsi era a San Giovanni Rotondo per sopralluoghi

“Che emozione aver accolto e incontrato il grande regista statunitense Abel Ferrara, qui a San Giovanni per un sopralluogo per il suo ultimo film, un viaggio nella vita del santo da Pietrelcina, da girare in Puglia e ambientato subito dopo la prima guerra mondiale”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo (Foggia), che pubblica le foto con il regista americano che firmerà un film su San Pio. A interpretare Padre Pio, spiega la Dire (www.dire.it), sarà Shia Labeouf.

“È intenzione del regista concentrarsi sul racconto del 14 ottobre 1920, quando a San Giovanni Rotondo si verificò la strage più drammatica del biennio rosso in Italia, in cui persero la vita tredici socialisti e un carabiniere – continua Crisetti – All’epoca Padre Pio era un giovane monaco e in quel periodo apparvero per la prima volta le sue stimmate. Una vicenda che segnò per sempre la storia della nostra città e la vita del santo”.