Anemia falciforme: è più diffusa di quanto si pensi

È una malattia subdola, perché non si vede ma ha effetti devastanti sulle persone colpite, che soffrono di crisi dolorose ricorrenti, talvolta così intense da richiedere il ricovero in ospedale. «Succede in media un paio di volte all’anno, ma anche nelle occasioni nelle quali restano a casa difficilmente durante una crisi i pazienti riescono ad alzarsi dal letto» racconta la dottoressa. Che con la sua équipe all’Ospedale Borgo Roma di Verona vede all’incirca 150-200 pazienti (adulti) all’anno. Se non viene trattata in modo adeguato – per quanto al momento limitato, perché le opzioni terapeutiche sono poche e l’unica strategia di cura è rappresentata dal trapianto di midollo osseo, non realizzabile per tutti – la drepanocitosi accorcia la vita in modo significativo: in Africa l’aspettativa di vita è di 16-18 anni. Di più in Europa, anche se non si raggiungono i livelli della beta-talassemia.